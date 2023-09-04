欢娱影视与新传媒携手 为艺人开拓国际市场

（本地讯）由知名中国制作人于正创办的欢娱影视宣布与新传媒旗下艺人经纪公司新艺经纪（The CelebrityAgency）合作，为双方的艺人提供更多资源，开拓全球市场。本地艺人孙政、洪凌和黄暄婷将在欢娱影视的协助下，探索在中国发展的机会。【更新】孙政受访时表示期待能到中国拍戏，洪凌觉得这是梦想的开始，黄暄婷则希望能与许凯和吴瑾言合作。

孙政：期待有机会到中国拍戏

孙政受访时对这次的机会备感荣幸和兴奋，“我很感激能有这样的机会。这也算是一个新的开始，希望是一个多姿多彩的旅程。”他期待有机会到中国拍戏，与当地的演员合作，从他们身上学习。

是否为自己设立目标？他说：“努力拍好每一部戏，蓄势待发。如果有机会到中国拍戏，希望自己处于最佳状态，并且做好充分的准备。” 他也乐意做不同的尝试，“中国的剧种非常多元化，我本身特别喜欢看谍战剧、体育竞技类电视剧和古装戏，若有机会我肯定会努力做好！ ”

他也期待能和吴谨言、黄轩、朱亚文和孙俪等他欣赏的演员合作，“中国演戏的方式跟新加坡很不一样，我觉得无论跟谁一起合作都会受益良多。”

洪凌：想尝试拍古装剧

洪凌则感觉这是梦想的开始，“入行这么多年，我一直觉得很难有这样的机会，我从来没想过能跟中国公司签约，而且还是欢娱影视。他们制作的《延禧攻略》和《美人心记》我都有看，现在又是许凯和吴谨言的小师妹，真的很期待。”

她保证在把握海外机会的同时，会继续活跃于本地的制作，“希望可以互相学习和进步。我相信这对我的演技和事业会有很大的帮助。”

至于想要挑战的剧种，洪凌说：“新加坡比较少古装剧，如果有机会我会想要尝试。我也没有演过反派，觉得会是一个挑战！”

她最近看了陆剧《狂飙》很欣赏张颂文的演技，“之前也在《演员请就位》看他教导参赛者，觉得他是一名非常出色的演员和老师。真的很希望能见到他，我相信一定能学到很多东西。”

黄暄婷：希望能与许凯吴瑾言合作

黄暄婷为这次被选中，有机会进军中国市场而感到幸运，“因为欢娱影视是很有声誉的公司，我也非常喜欢他们的影视作品和艺人。我期待做不同的尝试，把该做的做到最好，看这些机会能带我到哪里。”

她笑说希望有机会和许凯与吴瑾言合作，“我没有参与过任何海外制作，所以这次对我来说是黄金机会。世界很大，我想去看看国外是如何运作的，一定有我可以学习的地方。”

谈及自己的目标，她说：“作为艺人，我一直在成长，如果这次能和欢娱影视以及他们的艺人合作，希望能多多交流，认识他们的文化。《过江新娘》播出之后，一直有中国粉丝问我会不会去当地发展，所以有机会的话我还希望当面谢谢他们的支持。”

新艺经纪代理许凯与吴谨言新马演艺业务

欢娱影视将授权新艺经纪代理旗下演员许凯与吴谨言的相关业务，开展他们在新加坡和马来西亚的演艺事业。许凯与吴谨言自 2016年起签约成为欢娱影视旗下艺人，两人在红极一时的《延禧攻略》中崭露头角，成为炙手可热的演员。

这是欢娱影视首次接受海外艺人代理，总经理杨乐说：“这是充满无限可能且令人振奋的跨国合作，我相信对于我们双方来说都是值得期待且为之努力的。”

新传媒集团首席艺人管理及才华发展官梁露明则说：“此合作不仅凸显我们为新加坡艺人拓展国际市场的决心，也标志着新传媒旗下的新艺经纪首次进军代理海外艺人的领域，为未来开启更多的跨境合作奠定了基础。”