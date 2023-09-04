戏里视财如命 鐘琴曾是“月光族”

鐘琴《天公疼憨人》视财如命，现实中曾是“月光族”！

《天公疼憨人》中，鐘琴饰演爱财如命的慧瑶，与陈汉玮饰演的必善是夫妻。剧中，鐘琴可为了钱无所不用其极，现实中又有怎样的金钱观呢？

鐘琴接受《新明日报》访问时笑言，现实与剧中角色有出入，因她对金钱没什么概念，每次还给家人骂乱花钱，属于有钱就花、没钱就少花点。

“我是很懒的人，也不会像戏中去赌、去买彩票，我知道赚钱不易，且赌博十赌九输，这样花掉很浪费、很心痛，宁愿踏踏实实有工作就做，赚钱也老老实实。”

鐘琴自言对金钱欲望低，不会投资也没额外收入，从来没想要大富大贵，只要简单平凡，但她也坦言自己曾是“月光族”。

至于如何挥别月光族，鐘琴说：“大概二三十年前，我当空姐每个月薪水四五千元，但没存钱习惯，钱都花光，失业时一分钱都没有，进入新传媒后，我很努力工作，也不敢乱花钱，现在偶尔才会买个包。”

鐘琴笑说，那时认识老公，他建议她拿拍广告的钱买屋子，否则以她性格，很难守财。

从没买过彩票

剧中，慧瑶为拿回彩票，做尽各种奇葩事，鐘琴则坦言，至今都没买过彩票。

“因不会赌，麻将也是和家人一年玩一次，每次都输，但输给家人还好啦。”

鐘琴还说，戏里是中了大彩，但她对大彩却没概念，“我也不会买4D，多少大多少小，开多少钱，全部不会，当然也不会为了彩票和家人翻脸。”

不过，鐘琴也说，若真有一张200万大彩不见了，她也会去找一找。

如果中了大彩，鐘琴最想做什么？她笑言还是会继续工作，但会去旅行、学烹饪画画，坐头等舱环游世界。

“现在有家还有份工作，觉得还是要保留这样的生活，但工作之余，希望可用这笔钱做想做的事，学东西或很奢侈地旅游。”

鐘琴认为，生活需让人觉得较踏实，有些追求、挑战比较丰富，完全没工作，纯粹在玩，不可能尽兴。

“假期让人觉得很享受，是因工作辛苦、接受挑战后，想有段时间可调适精神，休息享受了之后，可再回来有冲劲出发，有了新刺激，继续把工作做得更好。”

鐘琴很难想象完全没工作，是怎样的生活，目标又会是什么。

满意剧中“受惩罚”

鐘琴是潮州人，但剧中却需说福建话与广东话，她坦言在说福建话时会有潮州腔。

“新加坡很多福建人、潮州人，互相沟通时，都带有自身腔调，所以我还能被接受，而现场导演、助导都会方言，收音师福建话也很强，我虽然辛苦，但有很多人帮忙，当然也会闹出很多笑话。”

至于一些临场发挥对白，鐘琴大笑说都是陈汉玮所教，称赞他广东话太强，甚至说得比华语还更生动。

“有时老师教了写拼音，我到现场会忘记或写不对，汉玮就会帮我改还帮我加戏，我们两个配合得非常好。”

剧中角色多少有点“讨人厌”，鐘琴就让观众放心，直言慧瑶到后面会很惨，没什么好下场。

“我蛮满意这个安排，观众也较易接受，如果我没有被惩罚，我觉得观众就会惩罚我。”

手伤复原进度佳

鐘琴之前手受伤，她说目前复原蛮好，因她都是一边工作一边做物理治疗，抽空就会看医生，医生教做的都有照做。

“手可以转了也可以动了，只是力量还要再加强，需要一些时间。我现在可以游泳、跑步，手指可以向左转、向右转，还可以转圈圈。”