李国煌凭《芽笼》皮条客角色 入围“荷兰奥斯卡奖”

云昌凑与李国煌在《芽笼》中对戏。（档案照）

本土天王李国煌凭电影《芽笼》里皮条客的精湛演技，获得有“荷兰奥斯卡奖”之称的“荷兰新视野国际电影节”（Septimius Awards，前名为New Vision International Film Festival）青睐，入围该影展的“亚洲最佳男演员”奖项，成为首个入围该国际影展的本地艺人。他也在IG分享了这个好消息。

《芽笼》由mm2娱乐制作、梁志强监制，故事讲述一个妓女、一个龟公（李国煌饰）、一个流氓、一个医生和一个政客，他们的命运某晚在芽笼交错，五人展开一场匪夷所思的追逐，全片暴力血腥，同时带出芽笼的面貌。李国煌片中饰演粗口满天飞的皮条客，角色破格，让观众留下深刻印象。李国煌也曾表示，该角色也是他继《男儿王》后的第二部代表作。其他演员还包括林映唯、沈琳宸和云昌凑等。

《芽笼》电影海报。（档案照）

工作满档，可惜无法赴荷兰出席颁奖礼

李国煌接受《联合早报》访问时说：“入围当然是开心的，虽然这个奖项我们不是很熟悉，但知道它也是具有一定规模和组织的一个影展。据知，我这次入围并不是报名参加的，而是他们（影展评审团）看了影片后，选出来入围的。可能他们对新加坡电影感到很好奇，觉得这里也可以拍出那么有水准的作品。或许他们看了电影后，觉得我的表演达到了他们的水平，所以就入围了，我自己也真的挺好奇的。我真的很谢谢他们那么欣赏我在电影中的表演。”

由于李国煌接下来满档的电影拍摄及幕后筹备，加上音乐剧彩排等工作，因此这次无法赴荷兰出席颁奖礼。

《芽笼》2023年4月举行记者会时合照，出席的包括动作指导冯推守（左起）、演员刘辉、Shane Mardjuki、云昌凑、黄世勇、导演邝子君、监制梁志强、演员李国煌和沈琳宸。（唐家鸿摄）

他说：“很可惜没法过去，我觉得这会是一次很难得的学习机会，因为金马也去过了，就也很想出席一下国际颁奖典礼。没办法啦，虽然有小小的可惜，但也有很大的惊喜！”

至于胜算，李国煌说，自己没看过其他角逐者的作品因此无法判断，他说：“能够入围这个国际奖项，对我来说已经是非常让人鼓舞的。这里要谢谢影片的导演邝子君、谢谢MM2，不管有没有得奖，接下来的作品还是要很用心的把它呈现出来。”