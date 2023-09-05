中国有滋味（首播） A Delicious Guess

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上8.00

沉浸式美食轻推理真人秀。中外嘉宾将组成食客团，在12座烟火城市探寻美食背后故事。第一站，“饕餮食客”陈嘉桦、刘逸云、龚琳娜、芝芙与“飞行食客”吴倩、蔡卓宜前往“海上丝绸之路起点”泉州，品尝炝海鲜、面线糊、姜母鸭、润饼菜等地道泉州美食，走进番仔楼了解泉州历史，与当地惠安女亲密交流。食客团还将挑战推理：面线糊餐馆、淑芬餐馆、古董餐馆，哪一家是节目组设计的餐馆。

星期二特写

8频道 晚上8.30

《情牵新马3》第3集：文冬。文冬位于马来西亚彭亨州，盛产新加坡人熟悉的猫山王榴梿和文冬姜。唐天生被誉为“猫山王推广之父”，马来西亚许多猫山王树苗来自他的果园，猫山王能够广为人所知也与他息息相关。又辣又香的文冬姜产的武吉丁宜，当地姜农吴勇岳自小辛勤耕种，担心未来文冬姜的产量越来越少。

班弗格尔：遗落的世界 Ben Fogle’s Lost World

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203）晚上10.00

探险家班弗格尔走访世界各地的偏远角落，见证新一代如何努力实践土地重生，他到加州沙漠中离群索居超过60年的小社区；苏格兰荒岛的聚落，由象征部落精神的神灵看守，岛上野生牛犊游走；加勒比海活火山岛蒙哲腊，环绕气氛诡谲的禁区地带。这些偏僻野地的人们，会为观众带来怎样的人生体悟呢？

中国好舞蹈

Eazie TV 应用 · 星空国际 每星期二 晚上 8.00

励志专业舞蹈评论节目，由郭富城、金星、海清担任固定导师，由黄豆豆担任特约评论员。节目为专业舞者及舞蹈爱好者提供竞争、展示的平台，寻找中国最受欢迎舞者，向世界展现中国舞者特有的形体美，引导观众关注舞蹈艺术、弘扬中国舞蹈文化。