临时取消行程 李昇基挨批耍大牌

（综合讯）韩星李昇基（Lee Seung-gi）近期负面新闻缠身，韩媒最近爆出他之前在美国的演出票房不如预期，因此取消了纽约场的演出。另外也有赞助商向媒体爆料，他原先预计出席当地活动却失约，批评他耍大牌。

据韩媒报道，李昇基8月30日在美国亚特兰大场的演唱会票房惨淡，2700人的表演厅，仅有约1000人到场，上座率仅37%左右。在人气不如以往的状况下，原定9月2日的纽约场直接取消。媒体称，虽然李昇基所属经纪公司发声明表示，取消是因为场地因素，但却被当地人爆料，演出取消是因为没人看，互联网上更有网民爆料“李昇基演唱会送出超多免费门票。”

此外，李昇基的美国巡演还传出其他争议。有主办单位的工作人员透露，因韩国人在美国举办演唱会不易，因此亚特兰大有韩裔开的餐馆、店家出钱帮忙赞助。不过作为交换，李昇基原本约好8月28日抵达亚特兰大后，会特地拜访韩裔餐馆与当地粉丝见面。

然而，李昇基却在当天临时以身体健康因素取消，搞得连主办单位也相当尴尬，让他们也只能代替道歉。 除了取消与赞助店家的活动，李昇基还拒绝入住原本订好的酒店。

对于李昇基临时爽约，尽管主办方已道歉，但还是没能让赞助的店家息怒。他们认为艺人看不起韩裔，所以拿身体当借口，也表明这样的行径，让当天聚集在餐馆的粉丝都十分失望。

李昇基所属经纪公司9月3日发声明反驳相关爆料，“出席赞助商韩裔经营的餐馆一事，确实有口头答应，但只是说‘我们会协助’。而李昇基在飞往亚特兰大时因遇到台风，导致班机延误到了晚上10点才抵达，到酒店时已经10点半了。我们以艺人的健康为第一考量调整行程，才取消了出席赞助商的活动。”