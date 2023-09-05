Makiyo上脱口秀自嘲 “我的缓刑比婚姻长”

（台北讯）台湾艺人Makiyo2022年结婚生子，产后却和老公争执不断，今年7月宣布结束短暂婚姻。她近期参加台湾脱口秀《狗屎写手》，亲口自嘲“我的婚姻只维持14个月，我的缓刑都比这个长”，大方把离婚、酒后闹事等昔日风波摊开来让大家开玩笑。

《狗屎写手》最大的特色就是嘉宾事前不知道脚本，等到上了台之后，才跟着念出耳机里听到的台词，在台上的表现全靠临场反应。Makiyo上了台之后，接收到的第一段台词是：“对不起，今天来有点迟到，因为没有德士要载我。”接着又说欢迎德士品牌找她代言，“口号我都想好了：德士的恶梦。”连她自己说完都忍不住喷笑。

Makiyo2012年因为喝醉酒，搭乘德士时与司机发生冲突，跟男性友人一起将司机殴打成重伤，被法院判处10个月徒刑、缓刑3年。她在《狗屎写手》也提到，“很多人说我只是通告艺人，不对，我还是被告艺人”、“我的男友有很多类型，有阳光型、幽默型，还有缓刑”，每一段都令观众哄堂大笑。

Makiyo说完后回到后台，被问起对这些段子有什么想法，坦言其实有些梗自己并没有听懂，只是照着台词念，但讲出来之后发现观众反应热烈，自己心里也惊讶“好厉害。”她也诚实表示，来参加之前本来还预想过脚本可能会出现欧弟、罗志祥，没想到最后反而没有这些段子。