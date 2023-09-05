宋慧乔车银优快闪狮城

星光如宝石般闪闪发亮的宋慧乔和车银优，为奢华珠宝品牌在新加坡的活动站台，吸引逾千名粉丝到场争睹偶像风采，把乌节路商场挤得水泄不通。

法国奢华珠宝品牌Chaumet在爱雍乌节（ION Orchard）设置快闪专店，9月5日（星期二）邀请品牌代言人宋慧乔，以及品牌之友车银优到场造势。

逾千名粉丝到场争睹偶像风采，把商场挤得水泄不通。（陈秋雁摄）

车银优在下午3时15分亮相，粉丝热情满泄，尖叫声连连。一身黑色西装搭深V白色T恤的车银优，果然不负“行走的画报”、“脸蛋天才”等美名，帅气零死角。他先在快闪店前让媒体拍照，之后到店里进行品牌的拍摄活动。

在店里待了大约25分钟后，车银优准备离开，见粉丝如此热情，他特地绕着店外的围栏走一圈，跟粉丝挥手致谢，还踮起脚尖让后头的粉丝也能看到他，非常体贴，不枉许多粉丝一大早就到商场排队。

宋慧乔仅逗留15分钟

宋慧乔在下午5时04分抵达，粉丝也是兴奋尖叫。长发披肩的她，穿着天蓝色洋装，脚踩4英寸高跟鞋，光彩夺人。主办单位本来没有安排媒体拍照环节，但宋慧乔抵达现场后，或许被热情的氛围感染，停下让媒体拍了约一分钟，之后就到店里逛，期间听到粉丝呼唤她的名字，她会挥手示意。

宋慧乔逗留约15分钟就离开，并从一楼望向三楼，再次向粉丝挥手致谢。两名艺人专程为品牌的快闪专店站台，仅短暂逗留，果然快闪！

其实宋慧乔在活动前一天已经抵新，并在IG发了两则限时动态。其中一则是品牌送的花束，另一则是许多韩星来新必吃的辣椒螃蟹。

这是宋慧乔自2019年2月为当时代言的护肤品牌雪花秀（Sulwhasoo）来新之后，相隔四年再到新加坡出席活动。车银优则刚在6月到新加坡，为时尚品牌Dior新推出的香氛宣传。