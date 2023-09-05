娱乐吃瓜：梁朝伟背后的推手 李安打造《色戒》经典 王家卫见证他蜕变

61岁香港影帝梁朝伟9月2日出席第80届威尼斯影展，获颁终身成就金狮奖，颁奖人是曾经合作过的《色戒》导演李安。两人在台上一个拥抱胜过千言万语，梁朝伟激动落泪时有镜头拍到李安将手放在他背后给予力量，简单的一个举动，显示出两人之间的革命情感。

梁朝伟在威尼斯影展获颁成就奖时激动落泪，身后的李安将手放在其背后给予支持。（互联网）

梁朝伟在40年的电影生涯中，与无数导演合作，但他和李安、王家卫和刘伟强缘分特别深，他们之间有着什么样的情感和默契，导演们对梁朝伟有什么样的评价？

李安：他是一个导演的梦想



梁朝伟和李安只合作过《色戒》，但因为这部电影而建立的情感，跟电影带给观众的震撼一样深刻。

2007年，梁朝伟首度与导演李安合作，在改编自张爱玲小说的电影《色戒》中饰演性格冷酷的特务头子“易先生”。他在演技上有重大突破，更凭借此片，第三度获得台湾电影金马奖最佳男主角。《色戒》也是梁朝伟作品中第三部获得威尼斯影展金狮奖的电影。

李安在颁发终身成就金狮奖给梁朝伟时这么说道：“从我个人的经历来说，他是一个导演的梦想，他的眼睛里有能震动人心的东西，不仅仅是指他的那双眼睛和他的演技，而是从他的眼睛能够看到闪耀的灵魂。”

一段话道尽了他对梁朝伟的欣赏之情。但是比起梁朝伟的演技和专业，李安或许更喜欢他的善良。原来在拍《色戒》时，李安因为拍摄一场激情戏而崩溃，当时梁朝伟走近他悄悄地说：“导演，我们演员在银幕前坦诚相见，而你摊给大家看的是其他的，你要好好照顾你自己。”当时的李安从梁朝伟体贴的安慰中重新找到了力量。

而梁朝伟的好并不只有对李安而已，而是对整个剧组都是。他会自己当灯光替身，为摄影师节省时间，有休息时间他也不会回到休息车上，而是看着大家工作。有次李安问他为何不休息，他回答“我想知道怎么帮上忙。”这样一个为人着想的演员，叫李安怎么能不爱。

《色戒》中梁朝伟和汤唯大尺度“回纹针体位”性爱场面，在当年引起广泛注意。两个演员全裸上镜牺牲很大，而导演也承受了巨大压力。据工作人员透露，那几段大尺度戏码共拍摄七天，当李安喊“卡”的时候，梁朝伟和汤唯更是当场抱头痛哭。

汤唯（左）和梁朝伟在《色戒》中有突破性演出。（互联网）

王家卫：他已经成为一个戏鬼



王家卫和梁朝伟是互相成就的最佳伙伴。王家卫曾经这么形容梁朝伟，“他在现场总是认真听戏，听完之后就可以把这场戏都吸走，他已经成为一个戏鬼，可以把戏的气场都吸走，这很难超越。”

从1990年的《阿飞正传》开始，王家卫和梁朝伟合作了20年。梁朝伟把演员最珍贵的黄金时代交付给王家卫，两人携手交出了精彩的成绩单。梁朝伟为人熟知的文艺片，几乎都出自王家卫之手，包括：《重庆森林》《春光乍泄》《花样年华》《2046》《一代宗师》等。

两人的关系相当微妙，王家卫一开始对梁朝伟并非如同其他人那样一味赞赏称颂。据知在拍摄《阿飞正传》的时候，梁朝伟已经是两届金像奖最佳男配角，但王家卫却直接批评梁朝伟的演技是剧组里最差的。

梁朝伟曾在访问中说，那一次的打击让他回家哭了很多天，但也因为这样的打击，让他意识到要继续进步。王家卫见证了他从偶像蜕变成了实力派演员，光看王家卫后来频繁地选用梁朝伟，就知道他其实是多么欣赏他。

从《阿飞正传》到《一代宗师》，两人联手为香港影坛打造了多部经典的港片。王家卫执导的七部电影，让梁朝伟获得一座康城影帝、四座金像奖影帝，和一个金马影帝。王家卫则是第一个拿下康城电影节最佳导演奖的华人，并且两次提名康城金棕榈奖，两人联手确实无敌。

《花样年华》中张曼玉和梁朝伟有一段微妙的感情。（互联网）

刘伟强：让他戴上眼镜挡一挡眼神



梁朝伟的电眼有多厉害？看《伤城》导演刘伟强需要让他戴上眼镜挡一下“电力”就知道了。

梁朝伟和刘伟强在2002年和2003年合作了《无间道》和系列电影，2006年再合作《伤城》。两人合作次虽数不多，但《无间道》堪称香港电影经典，影响力不容忽视，该片也让梁朝伟一举拿下金像奖、金马奖和金紫荆奖的最佳男主角，风光一时。

《无间道》当年创下5500万港元（约955万新元）票房收益，成为年度票房冠军，成了2000年代前期香港电影低迷期中的救市之作，并且成功掀起一股开拍间谍、卧底为题材的警匪片热潮。片中有不少经典对白和场面至今仍让影迷津津乐道，梁朝伟也将卧底陈永仁内心的矛盾诠释得让观众印象深刻。

刘伟强当年谈到梁朝伟在《伤城》中的表现时说：“其实大家都知道梁朝伟的眼神会杀人，女孩子都喜欢，所以这次我们让他戴上了眼镜，挡一挡他的眼神。”而梁朝伟在谈到刘伟强时说：“在片场是一个很好说话的导演，对演员永远都是赞美，而且工作节奏很快，总是急着收工回家。”