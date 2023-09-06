卸下风情万种大姐头银幕形象 吴家丽乐当普通市民

有“黑帮大嫂始祖”“黑帮大姐大专业户”“风情女神”之称的香港资深女星吴家丽，为9月7日在新加坡上映的新片《女子监狱》接受《联合早报》香港长途电访。她在片中饰演狱中大姐头之一“Bo妈”。这个角色在弱肉强食的监狱里散播温暖，视投靠她的女囚为己出。吴家丽说，她经常诠释大姐大角色，但在戏外只想当普通市民，一点都不想当大姐大。

她说：“我一向来拍的戏，可能让观众觉得我是大姐头或大女人，或觉得我好有女人味，遥不可及。其实，我在现实生活中很普通，我天天到街市买菜、服侍我的妈咪，做一个很普通的人。电影的角色总经历人生的起起落落，我大人物演过，小人物也演过，有命运很惨的，在戏里死过活过，杀过人，又被人杀过，所以在现实生活中，我觉得简单点最好！拍过那些充满激情、轰轰烈烈的故事后，我发觉，原来最幸福的是当普通的市民。”

谈到在片中不修边幅，吴家丽说：“坐牢当然长这样啊。”（邵氏提供）

入行超过40年的金马影后吴家丽在1980、90年代香港电影发展巅峰时期炙手可热，片约不绝，曾有“吴九组”称号。她近年则深居简出，专心照顾老母，陪伴吉娃娃爱犬，时不时跟老友聚会，以自己的步调过人生。

2023年步入花甲之年的吴家丽不觉得自己随着年龄增长而有太大的转变，她觉得也许是因为至今云英未嫁，“我单身，没结过婚，没生过小孩，没有家庭的包袱，不用跟老公交代，又不用带孩子，所以跟以前的生活差不多。”

吴家丽2014年曾来新宣传鬼片《盂兰神功》。 （档案照）

喜欢拍坐牢戏因无需化妆

《女子监狱》不是吴家丽的第一部监狱片。她早在1989年就搭档刘德华，主演监狱题材爱情动作片《第一茧》。然而，她在《女子监狱》中不再予人风情万种的感觉，而是以素颜、不修边幅的样貌出镜，吸睛程度却更胜身边“入狱”后依然靓丽的年轻女星们。

谈起造型，吴家丽直肠直肚地说：“坐牢当然长这样啊。”她继而说：“不用化妆是最舒服的，我好喜欢拍坐牢的戏，因为不用化妆嘛！”

吴家丽指自己拍过很多打戏，执行过危险动作，她在《女子监狱》里不用打斗，负责文戏，因此挑战不大，唯独怕热的她得“耐热”，“监狱的景是搭建出来的，在大船坞里搭建的，不通风。拍摄时是香港的夏天，我热到由头湿到脚，天天出汗！我很怕热，所以这是唯一最辛苦的部分！”

《女子监狱》的主演包括锺欣潼（阿娇）、周秀娜、吴千语、陈滢。吴家丽指，众女星都不是新人，表演有一定的水准。演员中，她特别提及阿娇，“阿娇在幕前幕后有两种味道，在幕后比较单纯，在银幕里则深层，有内心戏，我觉得这两种味道就是她的魅力。”

周秀娜“被打”反关心“打人”的阿娇

周秀娜饰演被判入狱的商界女强人，这个角色因目中无人而得罪饰演“大姐头”的阿娇，被对方扯头发，压在桌子上恐吓。负责“打人”的是阿娇，“被打”的周秀娜却在片场问阿娇“你没事吧”。

周秀娜在电访中说：“负责打人的演员反而会更害怕。当镜头被直拍时，她都是往桌上打，不是真的往我的脸上打，所以我才会问‘没事吧’。”她笑说，还好这场戏的NG不多，“拍太多次的话，我的头发保不住，可能变光头。压在桌子上的脸，也难保！开玩笑！”

周秀娜的角色因顶撞大姐头而换来“顶姐”称号，她本身也是“人不犯我我不犯人”的人。（邵氏提供）

角色因顶撞成名，在狱中有“顶姐”称号。她坦言，自己跟角色有相似面，“我是那种你不犯我，我不犯你的人，但如果你犯我，我一定还手。”

狱中弱肉强食，在演艺圈也是？“到哪里都一样的，不单单是监狱或娱乐圈，整个社会都充斥着弱肉强食的情况。”不过，她希望《女子监狱》的观众把焦点放在女囚之间的情谊，而不是邪恶面。

2023年来到9月了，“高产女演员”周秀娜不打算停下脚步休息，“我还是会继续工作，暂时不想休息，会努力准备新片，开拓多一点戏路。”