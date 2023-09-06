台媒爆两人深夜视讯1小时 郭书瑶传热恋小六岁宗子杰

（台北讯）33岁的台湾女星郭书瑶曾与男星金阳、王以纶交往，之后再也没有新恋情消息，不过有台湾媒体报道，日前她遭直击深夜与新加坡午言媒体的艺人宗子杰视讯。

《镜周刊》报道，郭书瑶日前与好友茵声、娄峻硕、焦凡凡现身台北某家火锅店用餐，结束后近凌晨1时独自散步回家，过程中她与27岁的宗子杰视讯，两人聊了将近1小时。

据悉，郭书瑶与宗子杰因拍摄新加坡电影《流氓驱魔师》而熟识，两人过去受访时，宗子杰称赞郭书瑶在他心中是个“很厉害的女演员”，人也很好，拍摄时会请教她。当时郭书瑶也提到因为工作回台湾时，宗子杰会抽出时间与她讨论剧本，建议哪个地方必须加强，且“拍戏之前两三个星期，他加我IG，到公司开会时，子杰也会传短讯叮咛‘公司的冷气较冷，记得带外套’。”形容宗子杰是个“很暖的男生”。

对于两人的恋情，郭书瑶经纪人回应两人是好朋友，在新加坡拍戏时剧组很融洽，不是跨国恋的关系，并指“她跟很多人都可以聊上1小时”。经纪人还说，双方目前各自投入新剧拍摄，要等明年电影宣传的时候，才有机会一起工作。

另有台湾媒体报道，郭书瑶被拍到与宗子杰街视讯三天后出席活动时被问恋情，她笑说非常享受单身生活，因为以前对爱情还是有向往，觉得谈恋爱很开心，但这几年年看身边姐妹吵架的吵架，还要维持婚姻、带小孩都很辛苦，突然觉得单身很棒。