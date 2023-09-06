热狗道歉认新歌抄袭 朱德庸：拒绝“先上车后补票”的授权

（台北讯）嘻哈歌手MC HotDog（热狗）日前推出新单曲《楼下的房客》，原本MV于8月24日上线，但却突然被下架，甚至从串流平台上消失，引起网友热议。有人发现歌曲和网络漫画家朱德庸的作品高度相似，对此热狗发文道歉。

热狗星期二（9月5日）发道歉声明，指歌曲的创作灵感是他2004年看过的网络短篇文字，他一直把它存在电邮里，2022年疫情隔离期间，他翻出以前的信箱，发现到这段近20年前纪录过的文字，认为内容惊为天人，因此把它拿当灵感发想。

他坦言，创作时不知道短文源自朱德庸的漫画，直到《楼下的房客》出来之后才有人告知，“真的非常感谢朱德庸老师当年的这篇作品，给了我写这首歌的灵感。我要用这首歌向朱德庸老师致敬，没有这些文字，没有这些漫画的启发，我真的写不出这首这么有意义的作品。”

热狗还说，这首歌已全面下架，原本要发布的MV无期限不公布，歌曲不会收录在专辑中，他也写下道歉声明，郑重向朱德庸致歉，“对于朱德庸老师长期以来坚持之原创理念，本人深为尊重并特此向朱德庸老师致上诚心歉意，本人现已积极向朱德庸老师洽谈授权事宜。”

朱德庸：终于等到道歉与澄清

朱德庸星期三（6日）接受中央社的访问时说，终于等到道歉与澄清，并指这对每个原创者来说非常重要，“否则多年后造成混淆，甚至有人以为我是抄袭都有可能。”

朱德庸接受热狗的道歉，但他并不想在这种情况下授权，过去他所有作品授权如电视剧、音乐剧或其他合作都是与合作方经过详细规划而成，不希望接到这种“先上车后补票”的合作方式。