温拿将来新为慈善献唱 钟琴：我是听他们的歌长大的

香港长寿乐团“温拿乐队”将来新为9月24日的电视慈善筹款节目《公益献爱心40周年》献唱。节目主持人钟琴接受《联合早报》电话访问说，她是温拿的粉丝，“我是听他们的歌长大和变老的！”

温拿五虎的成员谭咏麟（阿伦）、钟镇涛（阿B）、陈友、彭健新及叶智强8月初在香港红馆举办出道50周年演唱会，并在台上宣布即将解散，未来不再举办合体演唱会。这是他们宣布消息后，首次来新演出。

《公益献爱心40周年》9月6日下午举行记者会，在会上公布海外表演嘉宾名单与本地艺人的表演项目。除了温拿，参与的歌手还有台湾的萧煌奇和本地国宝歌手陈洁仪。

钟琴、郭亮、周崇庆和高美贵担任节目主持人。出席记者会的钟琴告诉早报，上一次主持电视慈善筹款节目是2022年10月的《总统星光慈善》，“再次主持慈善节目很兴奋，很期待，表演项目都蛮精彩的。”

钟琴不讳言是温拿的粉丝。（新艺经纪提供）

问钟琴是不是温拿的歌迷，她笑说：“当然啊，我年代的歌手嘛。20多岁开始听他们的歌，我是听他们的歌长大，听他们的歌变老的。（五人中最喜欢谁？）阿伦和阿B。”她说，得知海外嘉宾名单有温拿，除了惊讶还有感动，“想不到他们可以过来新加坡，为我们的的慈善节目表演。”

打算跟偶像合照吗？幽默的她回：“合照有什么了不起？我还想跟他们合唱呢！哈哈……当然不可能啦，如果我在台上跟他们合唱，那不就是搞破坏吗？”

许瑞奇与自闭症少年表演沙画

演员许瑞奇将与患有自闭症的少年王永维合作表演沙画。许瑞奇告诉早报：“我们合作前没见过面，目前还在为表演努力中。希望可以尽快地，漂亮地完成画作。”有关表演细节，许瑞奇暂且卖关子，“我们会有一些惊喜给大家。”

许瑞奇自认手不巧，用沙作画对他而言难度不小，“从小就不是很会画画，所以现在就尽量学习。”

其他表演项目包括，徐鸣杰将跟轮椅篮球协会带来特别的篮球秀，笑匠蔡恩来携手Rahimah Rahim、L.Vijayandran带来幽默诙谐的儿歌演出，钢琴家陈平静将与11岁的“钢琴神童”李研恺合作。另外，陈之财领军陈泂江、网红李安和众志工创作“希望之树”（Trees of Hope）艺术作品，成果将在当晚的节目尾声揭晓。

《公益献爱心40周年》9月24日（星期天）晚上7时，在8频道现场直播。节目播出期间，观众可通过荧幕上的Stripe QR码捐款。可上www.comchest.gov.sg/unitinghearts2023了解捐款详情。