有时候看完一部电影，就会七嘴八舌。戏，最怕看到就是“一般”，心在淌血，胜过心如止水。被讨论的电影，是入屋也是有生命力的电影。不论好坏，没有好坏。

早报三个观影人，未来将不定时一起谈论某部夯戏，或意见相左，或看法一致，读者可以认同我们仨，也可以另有高见。观影经验本来就主观，再来几杯酒，对影成三人。

陈秋雁：摸索人生何所求

娱乐性★★★／艺术性★★

陈哲艺说自己“疫情期间陷入存在危机（existential crisis）”，迫切渴望拍电影，于是拍《燃冬》“刷存在感”。有别于海报或预告片所见，我觉得《燃》拍的不是三角恋，而是三个年轻人摸索存在与价值的一段过程。

本该青春热血的仨人心若寒灰，他们的故事需要延吉凛冽的寒冬，映照自己一事无成的存在，以及冷到发麻的心境。诚如无法流动的延吉冰河，寒冬恰好给迷茫的他们一个停滞不前的理由。再对照冰冷冷的现实：有几个人可以人间清醒，又有多少人情愿醉生梦死？

有批评指影片刻画角色不够细腻，没清楚交代角色背景原由，确实仅周冬雨的故事较完整。但换个角度，留白营造寂寞氛围，也提供更大的想象空间，让观者与角色接轨。

陈哲艺说《燃》是给“90后年轻人的一封情书”。观影后觉得，无关年龄，假如你也在摸索人生有何求，《燃》就是拍给你看的影片。他日冬去春来，冰化成水而有了另一种形态（存在），意味着影片中的仨人及观者，会随着时间的推移将找到存在的价值。

《燃冬》讲述三个年轻人漂流人世寻找定点的故事，演员们在隆冬的延吉，踏雪前行。（嘉华院线提供）

蔡欣盈：暂时同路人，互克又共存

娱乐性★★★／艺术性★★★

一向喜欢反差感，这次又燃又冬，冰冷覆盖炽热，互克却又共存。戏里周冬雨的眼泪，一次流在她跟刘昊然取暖时，另一次是在冰天雪地下见到熊时。心里脆弱的人经不起一丝温暖，一触，保护层即破。对于那只熊，我明白它为什么要出没。

这部片跟陈哲艺过往的作品很不同，以前趋向写实，这次走向梦幻与超现实，比起把故事讲明，更多是讲feel。白雪茫茫的画面带来感官享受，看得心情很是舒畅。

青春荷尔蒙，本就会驱使你我去作莫名其妙，冒险冒死的事，说穿了，不就为了那份存在感。戏中的三人行没有我师，他们陪伴着彼此，但各有心思，关系中蕴含着好多的不可说破。有人为生而为人的价值而疑惑，有人不愿梦想消失后自己也跟着消失，有人克制一跃而下的念头……有点沉重，但依然可见光明。暂时的同路人，再努力一下下吧，走出去就有路。

90分钟太短？不够用？多么希望三人行的故事能更到肉。创作者欲留白，当然明白。可身为观众，想看到更多。为一些未被填上的留白处感到可惜。

本地导演陈哲艺（嘉华院线提供）

钟雁龄：导演陈哲艺内爆

娱乐性★★☆／艺术性★★★

陈哲艺擅长刻画和描述人物关系，人物间微妙的情感和欲望暗涌的拿捏和计算，是他的擅长。像《爸妈不在家》《热带雨》就是非常“controlled”（受克制）和“calculated”（计算过）的作品，家乐和菲佣的相互情感依赖；老师淑玲和学生伟伦的情欲暗潮，都是很细腻精准很“geng”（紧绷）的情绪掌控。

李安说：suppression is the greatest emotive force（压抑是最大的情感力量）。陈哲艺是做到了，这样不是不好，不过，就是太好。

与《爸妈》《热》相比，我比较喜欢《燃冬》的混乱和情感的直接与raw（原始）。那个原始的情绪，并非来自电影中周冬雨、刘昊然和屈楚萧的周旋，导演在处理他们之间的故事时，虽然仍惯用暗涌的手法，但与其说影片环绕在3个人看似错综复杂的关系，我反而觉得他们根本三位一体，描述的其实都是同一个人：陈哲艺自己。

《燃》的人物关系看似最复杂，却也是最没有人物关系的“陈氏电影”，而是一部导演个人当下，身处创作困惑和窘境的一次时机（疫情+中年危机），让情感有出口，是创作人和自己交锋的关系图，进行着内爆。非关风月，没有他人，真情有时就是混乱的。从《燃》里我看到也喜欢看到导演的失控，电影创作人的生涯，总要走到这样一个关口，并成熟的接受——生命太多无可预料与掌控。包括电影，包括自己。

（华、韩语对白，附中英文字幕）