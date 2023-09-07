鬼修女具恐怖美感 女囚混战不够狠

保护者 A Man of Reason（NC16）

娱乐性★★☆／艺术性★

故事：秀赫（郑雨盛饰）出狱后得知有个十岁女儿，决心脱离犯罪生活切割过去。老大应国（朴星雄饰）觉得遭到背叛，下属成俊（金准韩饰）擅作主张委托两杀手宇镇（金南佶饰）和珍雅（朴柔娜饰）追杀秀赫。（韩语对白，附中英文字幕）

郑雨盛在《保护者》身兼导演、编剧和男主角。（嘉华院线提供）

短评：除了郑雨盛的死忠影迷，此片也适合喜欢浪子回头的观众。影片最大卖点是郑雨盛首执导演筒，他还身兼编剧和男主角。郑雨盛从影30多年，演技纯熟，驾驭角色游刃有余，但第一次当导演则显得生涩，对于节奏的把控也有待加强。好在他以97分钟叙述这个浪子回头救女儿的动作故事，没有因为贪心多拍而自曝其短。

故事的结构和剧情都不错，人物形象鲜明，但显得单一刻板。比如，金南佶杀人不眨眼，但他为何如此狂放？若能更深入刻画角色的背景故事相信会更有看头。（陈秋雁／文）

爆复 Retribution （PG13）

娱乐性★★☆／艺术性★

故事：金融家麦特（Liam Neeson，利安尼逊饰）开车送小孩上学时接到一通神秘来电，命令他与子女不得任意下车，还要他乖乖完成指令，否则将引爆安装在驾驶座位下的炸弹。（英语对白，附中英文字幕）

利安尼逊在《爆复》饰演冒险保护孩子的父亲。（邵氏提供）

短评：近期想看一部直白易懂不烧脑，又有动作场面的电影，可以选这部。影片翻拍自2015年西班牙和法国合拍的《关键复仇》（El desconocido），71岁的利安尼逊再度诠释陷入困境仍冒险保护家人的角色。他因炸弹而受困车内行动受限，但影片不乏追车和撞车的动作场面。

利安尼逊三度携手《空中救援》（Non-Stop）和《通勤救援》（The Commuter）的监制拍摄此片，但故事起承转合未能超越前作。请勿与1994年的《生死时速》（Speed）比较，不期待就不怕受伤害。（陈秋雁／文）

女子监狱 Prison Flowers（PG13）

娱乐性★★☆／艺术性★

故事：戴艳群（周秀娜饰）从商时因伪造文书被判入狱。她在狱中获得Bo妈（吴家丽饰）的信任，一跃成为举足轻重的人物。Bo妈帮派崛起，威胁到黑道波嫂（锺欣潼饰）的地位，两帮女囚互相撕咬，三不五时开战，直至“㓥猪环”（李彩华饰）入狱。（华语对白，附中英文字幕）

锺欣潼在《女子监狱》化身黑道大姐头。（邵氏提供）

短评：集合锺欣潼、周秀娜、吴千语、陈滢等组成的高颜值“女囚团”，适合重颜值的观众观赏。

故事脉络算丰富，可想到的姐妹情深、亲情羁绊、敌人厮杀等戏码都有，可惜武戏文做不对味。看监狱片，才不顾什么艺术性，真正想看的，是更多女星们扭打成团、认真catfight的画面。故事去得不够深，也不够狠，搔不到痒处。

资深美女吴家丽虽以素颜出镜，发型凌乱，但一站出来就比其他不掉妆的年轻女星吸睛，成功以寡敌众。李彩华诠释的大反派流于表面，让人出戏。（蔡欣盈／文）

鬼修女2 The Nun II（NC 16）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：剧情承接第一集，地点从罗马尼亚转移到法国，时间设定在1956年，也就是首集近4年之后。艾琳修女（泰莎法米嘉饰）的好友莫里斯（乔纳斯布洛凯饰）在法国寄宿学校担任杂工，却突然被鬼修女附身，学校也受到暗黑力量的袭击。在经过一场恐怖事件后，艾琳修女赶往调查事件的真相，并与恶魔修女瓦拉克再次展开正面对决。（英语对白，附中文字幕）

《鬼修女2》延续“厉阴宅宇宙”电影系列的恐怖氛围，惊吓观众。（华纳电影提供）

短评：不得不说，温子仁打造的“厉阴宅宇宙”（The Conjuring Universe）已经成功在好莱坞打造出独一无二的电影系列平行宇宙，《厉阴宅》《鬼修女》《安娜贝尔》等相关联恐怖片，在这个宇宙里全面开展，之前“鬼宇宙”的8部电影，全球票房已经超过20亿美元（约27亿新元）。

《鬼修女》是当年《厉阴宅2》恐怖油画修女的spin-off（延伸产品），这次“厉阴宅宇宙”第9部作品找来邦妮艾伦斯（Bonnie Aarons）饰演鬼修女，简直是“神选角”，她高挑外形和特殊长相，涂上特效化妆后，异常吓人。正邪追逐对立的一贯情节就不说了，全片延续上一集的阴森氛围，《鬼修女2》好几处展现颇具恐怖美感的画面，像暗巷里，整面墙上的杂志快速自翻，慢慢拼凑出一幅鬼修女画像就很聪明，也呼应《阴历宅2》鬼修女油画显灵一幕。（钟雁龄／文）