被爆学生时期霸凌 金赫拉否认但为袖手旁观道歉

（首尔讯）金赫拉（Kim Hieora）在韩剧《黑暗荣耀》中饰演对宋慧乔进行霸凌的“李莎拉”，凭这部剧受到瞩目，怎料星期三（6日）被韩媒“Dispatch”爆出中学时期参与校园暴力团体，进行各种霸凌。金赫拉受访时承认曾是这个团体的一员，但否认参与霸凌，不过认为自己袖手旁观也是不对，为此道歉，之后在IG发文二度道歉。

“Dispatch”报道，收到10多名金赫拉曾就读的尚志女中的校友爆料，金赫拉曾是“Big尚志”一员，该团体会向同学勒索钱财，要不到钱就辱骂甚至施暴。有学妹爆料当时遭“Big尚志”学姐们欺负，金赫拉就在其中，另有人爆料帮金赫拉跑腿买过香烟，被老师抓到后因为拱出金赫拉，结果被欺负得更厉害，还被金赫拉抢走钱拿去唱KTV。

“Dispatch”接到爆料后联系了金赫拉，她承认自己是“Big尚志”一员，但否认“Big尚志”是不良团体，称只是一群亲近的人组成的网络社群团体，不过承认自己是暴力事件中的“旁观者”并为此道歉。

发文承诺不再有谎言

金赫拉说：“我没有辱骂或使用暴力，为什么会出现我的名字？当时（我）在旁边吗？还是从旁经过？我从来没有主导过……或许（我）对学妹们遭受的伤害不以为然，现在想想，旁观也是非常大的错误。”

对于指使人跑腿买香烟、抢他人钱去唱KTV，金赫拉全盘否认，也否认自己抽烟，还强调“当时的男朋友不喜欢抽烟的女生”。她承认爱唱歌，但否认抢钱去唱KTV，不过补充自己不清楚朋友们消费的钱从何而来。

金赫拉（左）在《黑暗荣耀》饰演霸凌五人帮成员，凭这部剧受到瞩目。（互联网）

还有爆料者提供了尚志女中校友在kakaotalk聊天的内容，金赫拉演出校园霸凌题材的《黑暗荣耀》后，校友们纷纷讽刺金赫拉“遇到人生角色”、“拍了真实的模样？”、“语气和中学一模一样”。

金赫拉6日深夜在IG发文致歉，“我会诚实、坦然地面对所有事情，再次向信任我的人们道歉，也想向因为我而受到伤害的人说对不起。我知道很多人依然愿意相信我，我承诺将不会再有任何谎言，请大家继续关注我。”