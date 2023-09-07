东山纪之将接任杰尼斯社长

（东京讯）日本“杰尼斯事务所”3月被英国BBC披露，已故创办人喜多川强尼长期性侵旗下未成年的小杰尼斯，引发国际关注，逼得杰尼斯事务所找来外部专家成立调查小组，之前调查报告出炉，专家建议现任社长藤岛茱莉景子辞职负责。藤岛茱莉景子决定卸下社长一职，由社内最资深艺人东山纪之（Higashiyama Noriyuki）接任，预计今天下午开记者会说明。

这是杰尼斯事务所自1962年创立以来，社长首次举行记者会，多家日本媒体将直播这历史性的一刻。外界也关注记者会上，东山纪之是否会承认喜多川强尼性侵一事，还有对受害者会提供什么补偿。

负责培训小杰尼斯的“杰尼斯岛屿”社长井之原快彦（ Inohara Yoshihiko），传出将兼任杰尼斯副社长辅佐东山纪之。

将于本月满57岁的东山纪之，和女星木村佳乃结婚13年，两人育有2女。东山纪之1979年进入杰尼斯，和锦织一清、植草克秀组成少年队，1985年发行单曲《假面舞会》出道，2020年锦织一清和植草克秀退出杰尼斯，少年队形同解散。

《体育日本》报道，为了专心处理社长职务，东山纪之将退出演艺工作。他目前除了每周日主持朝日电视台新闻节目《Sunday LIVE!!》，也已敲定10月到11月演出舞台剧，以及12月举行晚餐秀，今后工作如何安排，相信会在记者会上说明。

据悉虽然东山纪之将接任社长，但是藤岛茱莉景子手上握有100%杰尼斯事务所股权，之后还是以代表董事的身份继续留在管理团队。一些电视台人士认为，如果藤岛茱莉景子继续待在管理团队，恐会遭外界非议。