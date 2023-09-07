杰尼斯社长为性侵事件鞠躬道歉 东山纪之今年底引退接任

（东京讯）（更新）杰尼斯事务所因已故创办人强尼喜多川的性丑闻，发生人事大地震，星期四（7日）宣布社长藤岛茱莉景子引咎辞职，由东山纪之接任，健力士世界纪录官网也在星期四删除强尼喜多川创下的世界纪录。

强尼喜多川曾于2011年被健力士世界纪录认定为“制作最多场演唱会的人”、“制作最多首冠军单曲的人”，以及2012年被认定为“获得最多冠军单曲歌手的制作人”，共拥有3项健力士世界纪录。健力士世界纪录官网宣布，依据日前关于强尼喜多川的调查报告书，认为不适合继续刊载他的纪录，因此将他的相关内容自官网删除。

杰尼斯创办人强尼喜多川长年性侵旗下青少年，经英国媒体BBC和日媒《周刊文春》报道和调查后，日前由外部专家成立的调查小组也证实了喜多川的性侵罪行。

星期四（7日）东京时间下午2时，杰尼斯召开记者会，正式承认强尼喜多川的性侵恶行，同时宣布社长交接。这是杰尼斯自1962年成立以来，公司高层首次出席记者会，现场有超过200名记者、30台以上的摄影机。

强尼喜多川的外甥女、刚卸下社长职位的藤岛茱莉景子（Julie K. Fujishima），新任社长东山纪之（Higashiyama Noriyuki）、新任副社长井之原快彦（ Inohara Yoshihiko），以及公司顾问律师木目田裕，一起出席记者会。

藤岛茱莉景子将负责处理受害者赔偿事宜

记者会开始，四人先深深鞠躬，之后藤岛茱莉景子说：“关于故人强尼喜多川的性侵问题，依据2023年8月29日特别小组发表的调查结果，杰尼斯事务所和我本人认知强尼喜多川性侵为事实，衷心向受害者致上歉意。我接受特别小组的建议，已于9月5日引咎辞去社长一职，之后将由东山纪之和井之原快彦出任正副社长。”持有公司100%股份的藤岛茱莉景子将继续担任执行董事，负责处理受害者的补偿事宜。

井之原快彦（左起）、东山纪之、藤岛茱莉景子和公司顾问律师木目田裕，鞠躬道歉。（路透社）

东山纪之接着宣布，他将于今年底从演艺圈引退。“为了诚挚地面对这个问题，我有觉悟花上一生的时间来解决，一切以赔偿与救济受害者为出发点。”

东山纪之被记者问到性侵一事，表示仅听说过传闻。“我自己没有受害，不曾见过侵犯的现场，也没有前辈或后辈找我商量。虽然有耳闻，自己却没有采取行动，今后也会对此反省。”

他说虽然坊间很多爆料，但是他基于相信强尼喜多川，并未去读这些爆料。“我以为就只是谣言，他对我像是父亲一般，心里隐约不愿相信是事实，之后投入工作就渐渐忘了这件事，就是一直这样循环。”

（更新）至于以强尼喜多川名字命名的“杰尼斯”是否改名，东山纪之回应，内部进行多次讨论，杰尼斯的名字现在就等同是犯罪，而且不只公司以杰尼斯命名，旗下团体“关8”（关西杰尼斯8）、Johnny’s WEST也是以杰尼斯命名，这个名称也代表着公司和艺人的自尊。东山纪之表示不会改名，但大家会一起努力摆脱这个负面形象。