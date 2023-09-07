娱乐吃瓜：偶像宠粉招式 林俊杰向铁粉索合照 泰勒丝突击歌迷婚礼

韩星车银优日前“快闪”新加坡，出席在公开场合举行的品牌活动。他离开前特别为了一早到场等候，只为瞄他一眼的粉丝绕场一圈挥手道别，还两次踮起脚尖看了看站在后方的粉丝，举动虽小，心意甚大（看下方视频）。周冬雨为目前在新加坡公映的新作《燃冬》第一次到本地宣传，她在私人观光行程遇到粉丝要求合照时“有问必拍”，让粉丝乐开怀。

偶像在非粉丝活动（如演唱会、粉丝会）上与粉丝交流互动，背后的用心与诚意大于“工作在身”。有明星出席粉丝的婚礼，也有偶像替歌迷喂鱼。对粉丝而言，这类不期而遇的喜悦，除了是惊喜，还充满爱。看看偶像宠粉有哪几招？

偶然炮制惊喜

偶像在私人时间应允粉丝的合照要求常有所闻。JJ林俊杰却反过来问歌迷：“不好意思，我可以跟你合影吗？”

2019年8月，林俊杰与助理在一家餐厅吃午餐时，发现有一名女食客穿着林俊杰国际歌友会“林距离”VIP会服，于是主动搭讪。看到偶像要求合影，该名女歌迷难以置信，激动地说不出话来。

周杰伦在新加坡餐厅为粉丝买单。（互联网）

周杰伦2020年1月在新加坡举行两场演唱会，期间在一家著名餐厅为几桌歌迷买单。周杰伦在首场演唱会上预告，若隔天用餐时遇到粉丝将请客。隔天，他果然兑现承诺，为凑巧在同一家餐厅用餐的歌迷付账，还亲切合照。

据幸运歌迷在社媒上公开的录影，周杰伦当时主动向一桌粉丝打招呼，豪气地说“今天请你们吃饭，好不好”，让粉丝喜出望外。

见证粉丝婚礼

巧遇偶像是追星的小确幸，但邀得偶像出席自己的终身大事，就真是大件事了。

韩星Sunmi（右）惊喜亮相粉丝的婚礼。（视频载图）

韩国一对情侣因为喜欢Wonder Girls的Sunmi（宣美）而相识相爱。支持Sunmi长达14年的这对粉丝结婚时，偶像不只应邀出席婚礼，并献唱人气歌曲“Gashina”作为祝福，还在Instagram（IG）祝福两人，让这个重要的日子更具意义。

有趣的是，Sunmi出席婚礼后在另一处举行签名会，刚结婚的新娘居然“赶场”支持，让惊喜交集的Sunmi不禁问：“你怎么在这里？你不是刚结婚吗？”

好莱坞男神Keanu Reeves（奇洛李维斯）向来以亲和形象闻名。一名英国粉丝2022年8月在英国一家酒店巧遇他，鼓起勇气问偶像“愿意来我的婚礼吗”，他毫无架子一口答应，隔天真的赴约。

好莱坞巨星Keanu Reeves（右一）出席粉丝婚礼。（互联网）

新娘婚后在推特账号上分享与Keanu Reeves的合照，称自己度过完美周末，也完成梦寐以求的婚礼。一对新人也透露，偶像在婚礼上待了十几分钟，非常友善与他们及宾客寒暄和互动，更大方接受合照要求。

美国歌坛天后Taylor Swift（泰勒丝）出了名宠粉。2015年，一对粉丝在她的费城（Philadelphia）演唱会会场的停车场结婚。新娘之前就在IG预告这场非一般的婚礼，此举果然引起泰勒丝的注意，在演唱会后特地邀请这对新人到后台与自己拍摄“结婚照”。

据报道，泰勒丝是歌迷婚礼的常客。她隔年突击一对超级歌迷的婚礼，还自弹自唱一首对新人别具意义的“Blank Space”。

升级版互动

社媒蓬勃的时代，明星在社媒账号上回应粉丝的留言不足为奇。但有些大明星与粉丝的升级版互动却传为美谈。

英国男团One Direction出身的Harry Styles（哈里斯泰尔斯），2020年10月车子在路上突然抛锚时，遇到一名好心人。在得知对方的女儿是自己的铁粉后，他留下一封亲笔信给她，内容写道：“我的车在你们家前面抛锚，你善良的父亲让我进屋等候支援还请我喝茶。没能和你见到面，我非常难过。期待很快见面。以善待人。致上我所有的爱，哈利。P.S. 我喂了你的金鱼。”

Harry Styles偶然来到歌迷的家，还帮她喂金鱼。（互联网）

错过偶像的女歌迷之后在自己的IG贴出上述信件，以及偶像在她房里喂金鱼的照片。她还说，Harry Styles在她的“Fine Line”专辑上签名，也答应将请她观赏个唱。

主演《死侍》（Deadpool）的好莱坞一线男星Ryan Reynolds（瑞安雷诺兹）在2020年11月为9岁的粉丝录制庆生短片。原来男孩搬家后入读新学校，所以担心自己交不到朋友。父母为了鼓舞儿子，于是在脸书广邀朋友为他写下生日祝福。

Ryan Reynolds（右图）为9岁粉丝录制生日祝语。（互联网）

Ryan Reynolds辗转得知后，特别录制一段视频鼓励男孩。他在录影中说：“我感同身受，因为我也曾是转校生。我记得当时感到多么孤独，也觉得被忽视。当你感到痛苦，或为某件事难过时，你觉得是因为自己只身一个。你不是一个人。”

你的偶像怎么宠粉？偶像曾做过哪些让你感动的事？欢迎通过“我要大声说”（SMS/Whatsapp 90171900）分享。