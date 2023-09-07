黄姿宁为首个歌台演出学唱《一人一半》

本地知名音乐人黄韵仁的女儿姿宁9月11日（星期一）将在洛阳大伯公宫的歌台演出，这是她的第一次歌台秀，她为此特地学了歌曲《一人一半》。

黄韵仁和女儿一起接受《联合早报》电话访问，谈到这次的演出契机，黄韵仁说：“（歌台台主）陈志伟来找我，我们从合作电影《881》就认识，他有关注我的社媒，常看到姿宁的表演视频，就想找她演出。”

电影《881》以歌台为背景，《一人一半》又是这部电影的歌曲，黄韵仁觉得这首歌非常适合姿宁这次的演出。记者问姿宁知道歌台是什么吗？她说：“我起初不知道，爸爸就给我看《881》，一边看一边跟我解释。其实我就把歌台当成一个表演舞台。”

姿宁靠拼音学福建话

黄韵仁说：“当年陈子谦找我为《881》制作音乐时，我也对歌台一知半解，但是作为音乐人，我觉得什么都要尝试，结果我们的作品得到很好的反响。我也要女儿体验不同的表演舞台，吸取经验。”

《一人一半》是一首华语歌，但有几段福建歌词，姿宁分享学唱福建歌词的过程，“爸爸帮我写拼音，我也一边听歌曲一边学习发音，我觉得不难。”她之前也学过广东歌《上海滩》，并在街头演出时演唱，观众反应非常热烈。

黄韵仁（后）鼓励女儿体验不同的表演舞台。（黄韵仁提供）

记者问姿宁，福建话和广东话，哪个比较难？她天真地答说：“都差不多，都比华语难，因为我不会说方言。”

黄韵仁透露，为女儿这次的演出，特地将《一人一半》重新编曲，一旁的姿宁兴奋地说：“新版本很嗨！”除了《一人一半》，姿宁也会演唱一首广东歌和一首华语歌，至于曲目她则先卖关子。

第一次在歌台演出，紧张吗？姿宁说：“不会紧张，只是不知道观众的反应会怎样，而且听说会有很多人。”黄韵仁说：“我女儿演出时是兴奋和快乐多于紧张，而且观众越多，她越不紧张。”