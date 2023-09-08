靠阿公的食谱煮中元餐 暖心祖孙情小品

百味小厨神之中元大餐

可上网观看

美食可以让人和人变得亲近，也可以拉近人和鬼的距离。台剧小品《百味小厨神之中元大餐》7集，每集30分钟，通过祖孙情带出一道道融合亲情、友情和爱情的美味大餐，在台湾播出后口碑和收视兼收。

故事的小主人翁蔡翰旻（阮柏皓饰）跟阿公孤龙师（夏靖庭饰）一样有阴阳眼，阿公给了翰旻一道护身符，让他看不到鬼魂，不再感到害怕。当厨师的阿公每年的中元节都为好兄弟准备丰盛大餐，翰旻一直无法理解为何要为鬼魂烹煮那么多食物。

阿公给翰旻的护身符暗藏玄机。（互联网）

中元节前夕阿公骤然离世，翰旻为了看到阿公，克服恐惧摘下护身符，但同时也看到了住在家中，不同年代的鬼魂。翰旻终于看到阿公，却是失去记忆变回小孩子的阿公，他必须用阿公留下的食谱《人生百味》煮出美食，帮助阿公恢复记忆。阿公的鬼魂只有七天时间留在人间，之后将永远离开，翰旻能成功在七天内让阿公想起自己吗？

家中孤魂善良可爱

虽是以中元节和“好兄弟”为主题，但戏里头的鬼都善良又可爱，一点都不吓人。每一集通过一道对阿公别具意义的菜肴，带出阿公从童年到老年的故事，一步步解开阿公和家中孤魂的渊源、阿公和知己清美（江宜蓉饰）的友情，以及阿公和阿嬤（徐丽雯饰）的爱情等情节。

翰旻家中住着不同年代的孤魂野鬼，但他们个个都善良可爱。（互联网）

翰旻照着食谱，回忆着阿公在世时教他煮的土芒果炖鱼、红蟳米糕、百灵汤和炸地瓜球等。每吃一道菜，翰旻就会穿越到过去，看到阿公的童年、青年、壮年和老年经历过的事，慢慢了解阿公为何对中元大餐如此执着。

每个故事都简单而温暖，尤其喜欢每一个小转折带来的惊喜和感动。红蟳米糕这道菜承载着一段暧昧的友情故事。裁缝师清美偷偷喜欢着阿公，却用心为阿公和阿嬤缝制结婚礼服，以她的方式祝福心爱的人，但她最后却为了在火灾中抢救出礼服而死去。故事的结尾，阿公和阿嬤穿着清美舍命抢救的礼服结婚，衣服被烧得破破烂烂的，但情感却是圆圆满满的。

清淡催泪戏，情感浓烈

“百灵汤”看起来空空如也，什么食材都没有，但里头有着阿公对阿嬤满满的爱。阿嬤病重时吃什么都吐，阿公想尽方法要煮出老伴吃得下的食物，却屡屡失败。直到他煮出“百灵汤”，汤熬好之后将食材都取出，只留下美味的汤。阿公和阿嬤最后在厨房里告别的戏好催泪，导演处理得清清淡淡，情感却浓烈得久久不散。

“炸地瓜球”则是阿公和翰旻的故事，可惜阿公吃了好几碟的地瓜球还是想不起孙子，让翰旻很沮丧。翰旻决心找出阿公喜欢的地瓜球口味，问遍家中的鬼、身边的人都没有答案。这时翰旻想起了阿公说过：“料理是全世界共同的语言，只要料理里面有心意，人和人之间就一定能互相了解。”翰旻恍然大悟，知道地瓜球里头要放什么才能唤起阿公的记忆，答案有点叫人意外，却十分暖心。