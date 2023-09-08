走进你的时间 A Time Called You

Netflix 8日上线

韩国穿越浪漫剧，翻拍自台湾奇幻夯剧《想见你》。故事描述生活在现代的干练女性韩俊熙（全余赟饰）失去爱人具延准（安孝燮饰）之后，悲痛的她意外穿越回1998年，变成18岁的内向少女权珉周，她还遇见18岁男孩南时宪（安孝燮分饰）及他的朋友郑仁圭（姜勋饰），发现南时宪和具延准长相惊人相似。当揭开这趟旅程背后的秘密时，韩俊熙意识到命运还有更多意外等待着她。

医聊大小事

8频道 晚上8.00

黑斑是常见的色素沉淀问题，它是什么因素造成的呢？会不会有些人不会长斑？防晒霜到底要搽多少？中医师可以用针灸治疗色斑，是什么原理？中药面膜有效吗？听皮肤专科医生和中医师娓娓道来。

白色强人 II

8频道 晚上9.00

霭宁接替逸滔完成手术，急忙找上逸滔，逸滔因为心烦，对霭宁大动肝火。女病人程可欣心仪文信，连番主动提出约会，惟文信坚拒赴约。可欣被德士色魔性侵昏迷入院，涉案色魔也因撞车昏迷。

怪兽与葛林戴华德的罪行 Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上8.05

葛林戴华德从监狱脱逃，阿不思邓不利多找来以前的学生纽特斯卡曼德帮忙，答应帮忙的卡曼德，全然不知背后所隐藏的巨大危险。