中国明星逃漏税四手法大公开

（综合讯）网上近期频传有新生代女星逃漏税的消息，包括有着“小张柏芝”之称的女星宋祖儿。中国《央视网》星期四（9月7日）发文，揭露明星范冰冰、郑爽、邓伦等人逃漏税的手法。另外，更点名批评女星袁冰研。

范冰冰——拆分合同

拆分合同（合同指契约）是较为常见的逃税手法。当一份合同中含有两种税率不同的项目时，会按照较高原则计税。如果将一份合同拆分为两个合同则分别计税，税率较低的项目可以按照原本的低税率缴税。

中国税务机关认定范冰冰在电影《大轰炸》剧组实际取得片酬3000万人民币（约567万新元）。其中，1000万人民币（约189万新元）有申报纳税，其余以拆分合同的方式逃掉个人所得税618万人民币（约115万新元），少缴营业税及附加112万人民币（约21万新元），合计730万人民币（约136万新元）。

郑爽——阴阳合同

阴阳合同指为了逃税向税务局进行虚假的收入申报，“阳合同”报给税务局，“阴合同”私下签署。据上海市税务局的调查结果，郑爽拍《倩女幽魂》实际获得1.56亿人民币（约2949万新元）的酬劳，但其中4800万人民币（约907万新元）有列为片酬收入申报纳税，剩余的1.08亿人民币（约2042万新元）则透过虚假合约、以“增资”的形式进到郑爽控股的公司。

邓伦、薇娅——改收入性质

中国个人所得税和个人工作室的经营所得税所课征的税率不同。邓伦、薇娅将个人收入，转换成独资企业的经营所得，可使须缴的税额减少，进而达成逃漏税的目的。

邓伦因逃漏税，从一线小生的位置跌落谷底。（互联网）

“带货女王”薇娅通过成立多家公司，把收入进行多次拆分，除了虚假申报，还用这样的手法获得税收减免优惠，是严重的偷漏税行为。

袁冰妍——变相报销

《央视网》的报道中特意点出女星袁冰研，指出她以“变相报销”的方式，以公司经营无关的消费性支出，将钱转到个人名下，此举也是涉嫌逃漏税的行为。

袁冰研自逃漏税风波而“被消失”在娱乐圈后，近期屡传作品过审、将上映的传闻。微博上掀起“涉嫌逃漏税的艺人还能复出吗？”的讨论声浪。