娱乐吃瓜：女星冻卵买后悔药 小祯高龄挑战 刘品言乐观面对结果

冻卵是女人为自己的生育计划买份保险？

根据新加坡新政策，自2023年7月开始，凡介于21至37岁的女性（无论单身或已婚）都可自愿选择冷冻卵子（Elective Egg Freezing，简称EEF）。本地艺人陈欣淇便在她31岁生日来临之际，开启了冻卵程序。她也在IG公开自己注射雌性荷尔蒙针的视频。

随着社媒的蓬勃发展，不少海外女星也选择分享自己的冻卵经历，让感兴趣的网民有机会了解和参考。

刘品言——乐观面对取卵数量



刘品言（右）向宋芸桦解释如何注射雌性荷尔蒙针。（截自YouTube）

“我的感情，也不是说顺利到有赶得上我卵子老化的时间。”

台湾女团Sweety出身的刘品言（言言）在2022年的白色情人节于社媒公开自己的冻卵过程，并聊到冻卵的契机，“我妈妈说，她其实也算是一个人把我带大，她并不觉得女人如果没有爱或没有能力，就不能自己养小孩。”

一直到拍摄台剧《未来妈妈》，该剧聚焦在婚姻与生子问题，刘品言这才察觉到时间不等人，决定在她33岁那年冻卵。她找来妈妈和圈内好姐妹如谢欣颖、郭书瑶、宋芸桦等人组成“打针部队”，轮流替她注射雌性荷尔蒙针，并将这些过程记录下来。

刘母替女儿打针时非常紧张，称“比生孩子还紧张”，非常可爱。谢欣颖被针头的长度给吓到，宋芸桦则是充满自信地插针。同样出演《未来妈妈》的郭书瑶看着挨针的刘品言忍不住感慨，“为什么这么多人要生小孩？”“为什么要冻卵？”

刘品言最后取出六颗卵子。基于试管婴儿保守估计，所需用到的卵子数量为10至15颗，因此医生建议她半年到一年内，再进行一次冻卵疗程。刘品言乐观地说：“虽然没有一次搞定，但我相信一定有很多人比我更努力或更辛苦，所以我觉得这种事情没有什么好抱怨的，所以要的话就去做吧。”

小祯——带着网民的疑问见医生



胡盈祯（右）在冻卵前向医生咨询。（截自YouTube）

台湾女星胡盈祯（小祯）2007年与整形外科医生李进良结婚，育有一女Emma。夫妻俩2012年分居，2020年完成离婚手续。她之后与“壁纸小开”丁春霆传绯闻，但两人未正面承认恋情。

小祯在2022年1月的YouTube视频中坦言，两年前妈妈叫她冻卵，但她没有把话听进去，因为认为自己已经有Emma了。不过小祯后来想通，认为“为什么不给自己多个选择？”而她决定要冻卵时，已经37岁了。

小祯咨询医生时问道，37岁冻卵是不是太晚了？医生说，就过去的研究经验而论，冻卵的年纪是越早越好，“有这个想法的时候，就是最好的时候（做冻卵疗程）。”

他补充，试管婴儿的成功与冻卵的年龄有关系，“据2016年在比利时所做的研究指出，29岁前所冻的卵子成功受孕几率是100%，40岁后却降至3.7%。”因此，医生建议35岁前应冷冻保存至少15颗卵子，35至40岁则需要15至20颗卵子。

除此之外，小祯也幽默代替网民发问：“冻卵生下来的小孩，会不会比较怕冷？”医生笑回：“我没有看过这样的报道或研究，但如果按照这个说法，他应该更耐寒才对。”

任容萱——列出详细的流程表

任爸（左）帮任容萱（中）注射雌性荷尔蒙针。（截自YouTube）

“我其实目前没有生小孩的计划和想法，也不知道这件事会在未来的什么时候发生，因此想趁35岁以前，把健康的卵子存起来。”

台湾女星任容萱2022年7月被爆出新恋情，对象是28岁的凯渥前男模林柏澍。同年11月，任容萱在她的YouTube频道上，巨细靡遗地分享自己冻卵的经历。

任容萱说，原以为冻卵所耗费的时间会很长，没想到整个过程只花了两个星期。她也把评估、注射雌性荷尔蒙针、照超音波、打破卵针以及取卵手术的过程依照时间轴记录下来，让有意愿冻卵的女性可以参考。

最后，她成功一次取出19颗卵子，被医生赞是“冻卵资优生”。