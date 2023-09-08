梁朝伟从威尼斯凯旋返港 手握奖座在机场受访

（香港讯）梁朝伟（伟仔）9月2日获第80届威尼斯影展颁发终身成就金狮奖，成为首名获得这份荣誉的华裔演员。他和妻子刘嘉玲8日抵港后，在机场会见媒体。搭了长途飞机的伟仔未见疲态，他手握金狮奖拍照，并受访分享喜悦，非常尊重自家媒体的工作。

伟仔受访时回想得奖心情，说道：“最感动是看到大家站立鼓掌。我突然间觉得，好像对自己这41年来的努力有所交代。我一向来觉得平时工作，待人接物不是对人有交代，其实是对自己有交代，所以会突然觉得这41年来对自己有交代。”

搭了长途飞机的伟仔未见疲态，在机场接受港媒访问。（互联网）

是否有为港争光的感觉？伟仔谦虚地说：“电影不是一个人的事，是团体工作，由我做电视台开始，做《430穿梭机》获得很多好的导演启发，有机会拍《新扎师兄》，杜琪峰导演启发了我很多。所以是大家成就了我，我只是有运可以走上台领奖。”

有“金狮”加持，未来会否加片酬？他显得有点尴尬地说：“主要是看喜欢不喜欢（剧本），这个阶段的我觉得开心最重要，拍一部戏跟一群人开心（合作），重要过你给我一笔钱。”

行李上的蝙蝠侠图案吸睛



伟仔在机场贵宾室外受访。“香港01”报道，伟仔与刘嘉玲还未现身时，行李已先通过检查，并由助手送上车。一行三人（连同助手）仅有三个行李箱，其中一个湖水蓝色、印有巨型蝙蝠侠标志的行李箱相当抢眼。看来，现年61岁的伟仔仍然童真爆棚，选择拥抱自己喜欢的超级英雄角色。