甄妮首度受访 誓为李玟讨公道

（台北讯）天后李玟离世两个月，生前爆出《中国好声音》不公惹争议，“铁肺歌后”甄妮天天在脸书发声抱不平，更坚持表示一定要为李玟讨回公道。

日前，甄妮接受名嘴兼知名作家陈文茜的广播节目，分享她和李玟家人的互动，以及当时为何会在李玟告别式中致悼词，并答应扶灵。

这也是甄妮首度接受访问。

甄妮在节目中坦言，对于李玟离世的原因，至今依旧充满疑问。甄妮也说，当李玟病逝后，她的母亲和姐姐打了电话给她，问能否请她在告别式上说几句话？

“我答应了，也告诉她们自己不需要稿子，也不需要人准备。”

甄妮（前排左一）担任李玟扶灵人士。（互联网）

甄妮还说李玟的母亲和姐姐也问她是否能担任扶灵人？“我就说‘好’，我根本没有考虑，我连半点都没有考虑，我这辈子连我自己亲人都没有扶过，我同意。”就这样甄妮完成了当天扶灵和致词的任务。

“CoCo被欺负千真万确”

针对自己连日来在社媒替李玟发声，为她在《好声音》得到不公平的对待讨公道，李玟的家人一定十分感谢她一事，甄妮表示，其实李玟的告别式结束后，便没有主动和对方家人通过电话，认为接下来都是私人的事，自己也是从YouTube或新闻上去关注。

现在就是因为看到李玟过去在节目被欺负的音档和影片流出后，她才会气到坚持捍卫李玟的立场，“我看到CoCo被欺负，千真万确，有这么大的证据，我是明眼人，我只为这两条录音、录影带发声，我为CoCo。”