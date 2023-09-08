《罗刹海市》已落伍？《我姓石》爆红两岸与欧美

（综合讯）刀郎以《聊斋志异》为背景创作的歌曲《罗刹海市》，由于歌词晦涩隐喻，人人都能从中找到弦外之音，代入感极强，不只红透中国，也走入世界华人地区。

不过，近日网上有报道，《罗刹海市》已经逐渐落伍，取而代之的是，无厘头的抖音神曲《我姓石》。据悉，这首神曲目前红遍两岸和欧美青年群体，无论能否理解歌词，但只要此首歌曲音乐响起，马上就能手舞足蹈，欧美网友也抢着拍，见证了00后世代的音乐“速食”文化，以及新型态的商业文化全球化。

《我姓石》创作于2022年，歌词不只有两段，全文包括了：“我姓石，无论何时与你相识我都值。我姓石，纸笔写字犹如骏马在奔驰。我姓石，金榜神驰执笔在意落笔值......”.

回溯《我姓石》的起源，其实是中国抖音博主“顾夕”发布的一系列“喊麦影片”，他以不同的中国姓氏创作了不同“喊麦影片”，台词全为自创而且不重复。每个影片台词看似没有逻辑性，但押韵上口，又多少带入了中国家喻户晓的历史典故。

《我姓石》歌词意境让人心领神会。不管听众姓不姓石，也不管听众懂不懂中文，这首曲调简单易记的《我姓石》，先在中国抖音创下五亿以上的播放量，随后流行到欧美世界，再“出口转内销”，传播回到中文世界。