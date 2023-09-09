同日开唱出事！周杰伦传心跳加速当场呕吐 阿信氧气管入鼻脸憔悴

（综合讯）台湾两大组天王周杰伦和五月天近日都在中国大陆开演唱会，却不约而同爆出让粉丝担忧的新闻。

周杰伦8日在天津开唱，没想到疑似发生意外事故，他被困在舞台铁制大球机关内20多分钟。不知是否因为天气闷热加上空间狭小，有轻微幽闭恐惧症的他脱困后当场呕吐，令粉丝心疼不已。

事后他对台下歌迷说：“很少在演唱会的时候、开场时候突然中断，因为我刚刚前面（身体）非常不舒服。我前面的心跳非常快，有时候快到自己无法控制，我就觉得，哇，前面这些状况，一定要好好弥补你们一下。”

周杰伦被指在演出中当场呕吐。（取自微博）

他还说听到歌迷尖叫声，感觉就好了起来，“很少有这种状况，我不知道是因为紧张的关系还是怎么样，是来到天津太紧张了吗？”最后多唱了几首歌回报歌迷，让粉丝担心完都很感动。

针对媒体报道周杰伦被困在铁球里一事，周杰伦所属的杰威尔娱乐公司发出声明，澄清此为子虚乌有，与主办方无关，周杰伦的身体也没有问题，请大家放心。

同一日，五月天在西安开唱，不过主唱阿信却戴着氧气装置上台，边吸边开唱，让粉丝忧心他身体发生状况。从观众拍到的画面，阿信在台上带着氧气装置，管子从衣服内延伸出来，直入鼻子，他还抱着枕头，一脸憔悴。照片在网上传开后，粉丝都感到心疼，纷纷上社媒要求阿信好好休息。也有歌迷猜测阿信是感冒了，带病演出才不得已吸着氧气开唱。