花开时想月（首播）Moonshine

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上8.30

讲述在朝鲜禁酒令时期，四个挑战禁令的年轻人的友情、爱情和成长故事。俞承豪饰演坚守原则的司宪部监察南岭，任务是捉拿私酿酒和卖酒的人，当他遇到为了偿还债务偷偷酿酒的女子姜露曙（惠利饰），他的原则开始动摇。

塔尔 Tar

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

莉迪亚塔尔（Cate Blanchett饰）被视为现今最伟大的作曲与指挥家之一，她也是德国知名管弦乐团首位女首席指挥家。距离交响乐团的表演仅有几天时间，这个表演有望让塔尔的职业生涯达到顶峰，但各种因素似乎对她不利，随着她的生活与职业生涯逐渐崩解，电影将带领观众重新审视当今社会的权力场域。

保育者 The Conservationist

佳乐台（新电信Ch502）晚上11.00

探索马来西亚的奥秘，开启保育之旅。以纪实的拍摄手法，穿越神秘的森林与海洋，认识马国丰富的天然遗产，提高人们的保育意识之外，还能一睹濒临绝种动物的日常，向默默付出的保育工作者致敬。

奔腾岁月

Eazie TV应用·深圳卫视 晚上7.30

主演：李宗翰、瑛子、张粟、夏一瑶、王霏。都市励志剧，讲述1970年代末改革开放大潮中，知青周小强与刘立夏为了打造服装品牌，艰难创业的故事。

爱情奴隶兽 Never Too Late

CM+（新电信Ch571）晚上9.00

浪漫喜剧，讲述方力申一直受到女友的恶待和欺骗；苏丽珊本来从事啤酒女郎的工作，却因车祸死亡成为游魂。当人与鬼开始相处后，爱情填补了两颗破碎的心。