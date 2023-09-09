天涯沦落人 哀乐聚散

没有季节的城市 A Town Without Seasons

可在Disney+观看

《没有季节的城市》（简称《没有》）应该是今年至今最动人也最治愈的日剧。本应是悲伤沉重的，但这部宫藤官九郎的导作，调子维持他一贯的荒诞喜感。日常中展现日式人生哲学，看着笑着便让人流泪了。导演说：“这是一个关于每个人微笑并且坚强生活的故事。”

10集电视剧，每集时长26到29分钟，取材自山本周五郎于1962年在《朝日新闻》连载的同名小说，大导演黑泽明在1970年曾将原著拍成他第一部彩色电影《电车狂》，影剧界鬼才宫藤官九郎20岁时爱上这部电影并阅读原著，酝酿30多年终将之改编成剧集，担任企划、编剧及导演，音乐方面则邀请为电影《蓝风筝》《女人四十》以及宫藤撰写的经典晨间剧《小海女》配乐的大友良英操刀。

窥视临时住宅居民

《没有》讲述被称作“纳尼”的自然灾害已过了12年，穿着短裤的青年半助（池松壮亮饰）带着宠物猫阿虎，来到了一处临时住宅。原来他接受了委托，暗中窥视报告居民的生活。这些住进临时住宅的人们，彼此毫无关系却生活在一起。有者曾经富裕，有者曾一家美满幸福，也有犯罪者、非法居留者，如今同是天涯沦落人，成了无处可去的社会最底层。

池松壮亮的宠物肥猫“阿虎”是剧中最吸睛的存在。（Disney+提供）

电车迷傻瓜阿六（滨田岳饰）每天开着“隐形电车”穿梭城中，有时偷偷向去世的父亲祈求让母亲变聪明。辰也（仲野太贺饰）辛苦照顾母亲和弟妹，但母亲眼中只有离家混黑帮的哥哥，每回哥哥出现时，总把家里的钱全数交出。临时住宅外的纸皮屋住着一对流浪汉父子，把乞讨来的食物摆成精致料理，两父子不停聊着“理想的家”。

被母亲抛弃嫌弃像“压扁的油豆腐”的克子（三浦透子饰）没法抬头做人，但暗恋她的店员冈部（渡边大知饰）不断对她释出善意。还有前偶像“萝卜芽”（前田敦子饰）生了一堆同母异父的孩子，聆听并为大家解惑的智慧老者丹羽先生……

各藏秘密 终须离开

形形色色行径奇特、本性善良，却被命运折腾得伤痕累累的人，或会让人想起周星驰电影《功夫》里大隐隐于市的“猪笼城寨”。偶然凑在一块儿成了伙伴，过着和平又热闹的城中生活，各藏秘密，看破不说破，没有比在这里更糟糕的生活，但他们至少能像个人一样存在，就算万念俱灰也还能撑下去。

冈部（左）为克子弹吉他吟唱，两人在剧中的爱情纯真动人。（Disney+提供）

剧中一段冈部为克子弹吉他吟唱的歌，大抵是故事最好总结：“出生于没有季节的城市／在无风的山丘长大／离开没有梦想的家／遇见了没有爱的人／为了他人／出于一片好心／东奔西走／好不容易找到的温柔／很容易就枯萎了／一切都会在今天结束／一切都会在今天改变／一切都会在今天得到回报／一切都会在今天开始”。

《没有》的主角半助误打误撞成了记录者，为他们卑微壮烈的故事，留下记忆。临时住宅注定仅供短暂停歇，没有季节的城市，总有一天必然从这个世上消失。大闹一场，不舍还须离开，大家必须抹除过去的经历，重新融入社会打拼。

各自向前走，再相见亦佯装不相识。