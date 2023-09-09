记者大声说：艺人大方回应讨喜　宗子杰快速干脆

本地艺人宗子杰被爆和郭书瑶是一对，记者请他回应。宗子杰快速又干脆的回复，让记者为这则来自台湾媒体的爆料，补上男方的立场。每当有类似新闻，媒体总希望第一时间联系当事者讨个说法。接下来，往往就是等等等。当然，最讨喜的就是大方回应，艺人说什么都好，有来有往就圆满了。而已读不回的蓝勾勾最可怕，把记者悬在半空中，看着死线一步步逼近，近年来成为了记者的“日常”。这时候真想提醒艺人，回复“不回应”，其实也是一种回应。只想大声说，不怕不怕，早报娱乐组会努力展现亲和力，让大家都不惧怕回应。——赖婉丽

表演混乱、成员突然离开舞台，Blackpink 7月的巴黎安可场演唱会近日被法媒《巴黎人报》评为“夏天最糟糕的演出”，令她们的“划水”争议再次浮现。过去一年，Blackpink的世界巡回演唱会场场都是话题，负评也未曾断过。我没看过她们的现场演出，但该评论却让我想起最近刚来新加坡开唱的另一女团Twice。两团成团时间相近，又各自代表韩国的两大经纪公司，出道以来就常被摆在一起比较。Twice卖力演出，享受舞台的模样仍记忆犹新，让我不禁好奇：起跑点相似的两团，最终哪个能挺过七年之痒，哪个可以继续站在韩流顶峰？——曾慧仪