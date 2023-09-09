“御用癫婆”得奖后沦四线 被爆失意告别TVB

（香港讯）有“御用癫婆”之称的香港TVB女星赵希洛被爆已离巢，正式告别效力了16年的电视台。

赵希洛曾获最佳女配角奖。（取自艺人instagram）

据港媒报道，TVB官网已下架其个人资料。40岁的赵希洛在2007年香港小姐竞选中杀入最后五强，2008年报名第22期TVB电视艺员训练班，成为该台合约艺人。她2019年凭剧集《金宵大厦》的单元《婴》中，饰演因儿子早夭而忆子成狂的母亲，获得万千星辉颁奖典礼最佳女配角奖。网民对其离开都表达不舍。

赵希洛的告别作是先前播出的《隐形战队》。她扮演隐形任务战略部队其中一员，当时已有网民发现她的戏份极少，几乎没有对白，纷纷议论。赵希洛过往常演神经失常角色，因此被封“TVB御用癫婆”。网民重提她在2019年的《金宵大厦》角色好评如潮，以为她获女配角奖是上位，不料如今被电视台冷落，做回四线角色，觉得她很凄惨。

赵希洛出身富贵之家，妈妈梁小玲也是艺人出身，爸爸赵崇康是澳洲执业的大律师，也是上市公司董事。媒体称赵爸爸与多间中国大陆的国家企业关系密切，发展石油生意，拥有过千万新元身家。

赵希洛得奖时感慨发言。（互联网）

赵希洛在大学法律系毕业后，为追演艺梦放弃当律师，决定回港选港姐。当年父母就将约值1400万新元的半山豪宅送给女儿入住。她入行后相当低调，在公司默默耕耘，最后终于获奖。她上台上领奖时，曾感触良深地说自己的工作一直被父亲轻视，甚至形容她的角色为“不就是主角旁边那个而已”。只是赵希洛仍不放弃视后目标，誓言会继续努力演好每个角色。