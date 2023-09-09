王力宏昔日善行曝光 患癌父用行动报恩

（台北讯）2届金曲歌王王力宏逐渐走出负面新闻，星期六、日（9月9日、10日），将在台北小巨蛋举办“ONE Leehom Wang一个王力宏 ”演唱会，不仅反应不错，没想到他昔日做过的一件好事也随之曝了光。

原来3届金钟奖得主、65岁男主持人陈凯伦告诉媒体，他9日晚将带老婆观赏王力宏演唱会，并说出他支持王力宏背后的原因。

陈凯伦去年11月被诊断罹患扁桃腺癌，后来扩散到淋巴，经过半年手术与化疗，目前已经康复。他9月8日复工主持金峰奖，跟壹蘋新闻网分享他将带老婆去看演唱会，是因为王力宏当年写亲笔信鼓励他的儿子陈锐重新出发。这回陈锐买了2张票，补送父亲节礼物，让他带着老婆出席捧场。

儿子被黑帮吸收 在校园暴力讨债

王力宏给陈锐写的信曝光。（互联网）

陈凯伦忆述，2010年和王力宏在广州白云机场巧遇，当时陈锐出事，陈凯伦开口问王力宏可否写信鼓励陈锐，王力宏不仅答应，还在机上以中文写下亲笔信，下机后交给陈凯伦。

根据报道，2004年台湾竹联帮天龙堂东湖会长陈弘升经营运动签赌网站，涉嫌吸收也曾是童星起家的陈凯伦儿子陈锐等人在校园充当组头，拉拢同学加入帮派或怂恿签赌，还涉及暴力讨债。若同学赢了签注，陈锐就负责分派彩金，从中抽佣；如果有人积欠赌债，他就暴力追讨，手段被指相当恶劣。后来他也被收押进看守所。

陈凯伦说：“这件事，我一直放在心上，力宏是懂得感恩的人，他说当年是新人时，我很照顾他，他以亲笔信鼓励陈锐重新出发。”

儿子改过自新 经营眼镜品牌有成

陈锐（中）与父母合影。（互联网）

王力宏在信中写道：“Dear陈锐，今天真巧，因为好久没碰到你父亲，可能有十年以上了，所以碰到他就会想自己做新人的时候。第1张专辑，当时19岁，中文只会说一点点，不会看，也不会写，一个人搬到台湾，人生地不熟。当时对自己的未来看上去一片雾，没什么方向或规划，我没想到当年会是如此重要的开始。今天给你写这信，有一半因为你爸爸曾经帮过我，一半因为想鼓励一个很可能需要鼓励的青年。年轻就是本钱，不如投一投自已的未来，It’s just the beginning，加油！”

11年过去，陈凯伦儿子陈锐已经改过自新。前年，有报道指他经营眼镜品牌有成，每月收入20多万新元。虽然生意在疫情期间大受影响，他仍不忘做公益，捐出上千副护目镜及防疫包给独居长者。

陈凯伦说，以他的身体状况，不宜经常出入公众场合，“本来我打算今天很低调地去看力宏的演唱会就好了，也不想多说……”至于他的身体状况，他说：“渐入佳境。”每个月他会回医院复诊、验血及看报告。“今年6月，医生说我已经过了危险期，要我去工作。医生说只要不要过劳，工作没问题，所以我上台主持，就当做是另一种运动，因为专注，会忘了我的病痛。”