刚爆“用老婆肉偿”还债 男星宣布第4个儿子生了

（香港讯）38岁香港男星、BOYZ组合成员张致恒2019年和粉丝雯雯结婚，生下3子后，四年来双方多次传婚变。他受婚前劈5女的八卦影响，在演艺圈无工可开，还被网民称为“世纪渣男”，不得已只好到餐馆打工。9月8日他突然宣布跟刚闹离婚的雯雯又生下第4胎，让外界傻眼。

张致恒婚前外形俊俏，绯闻不绝。2019年他和雯雯奉子成婚，生下2个儿子后，开始被太太公开抱怨不思长进，还常欠债，去年一度宣布离婚，不料两人因意外有了第三胎而复合。

有网民问雯雯明明经济条件不好，为何不采取安全措施？，她答复：“穷不代表没资格生小孩，上天送的礼物，一定有他的原因，穷就穷养，最重要的是小朋友开心。”这个答复也让不少网民不解，毕竟夫妻俩如果常为经济吵架，孩子肯定也会受到影响。

张致恒9月8日宣布第四个儿子报到，但其实上月他才被富二代网红Sean Lam公开多个借钱音档，连80多新元也拿不出来，必须找人借。

另外还有疑似他的音档说老婆找人借了千多新元——“那人说3天不还钱要用老婆肉偿”。另外还有各种有关借钱的音档。张致恒上月发文回应，希望外界停止欺负他的家人。他承认自己确实做过错事，找高利贷借钱，而且向来遇到麻烦就想逃避，但这次选择为家人出面澄清，否认“肉偿”之说。他还向所有债主道歉，希望“罪不及妻儿”，他会尽快还钱，希望大家别再通过网络霸凌他们一家。