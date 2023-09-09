才痛失8年男友 Sandra Bullock被喊“还回影后奖座”

（洛杉矶讯）美国资深女星珊迪娜布洛（Sandra Bullock）在她的长期伴侣布莱恩兰德尔（Bryan Randall）去世后，刚经历了一段心碎的低谷，转眼就陷入了另一场电影争议。

Bullock才痛失伴侣后不久，她在2009年的一部体育电影《盲点》（The Blind Side）就爆出争议。该片改编自黑人美式足球员迈克尔奥赫（Michael Oher）的故事。Oher从小无家可归，庞大的身躯和木讷的性格让他辗转于各个寄宿家庭之间，备受嫌弃，直到他在高中时遇到了Tuohy太太一家，生平第一次感受到了亲情。在这家人的帮助下，他很快就找到自己擅长的事情，成为美国家喻户晓的美式足球明星，收获幸福的人生。



Oher日前声称，影片中以正面形象展现的Tuohy一家从未合法收养过他，而是通过欺骗他成为了他的保护者。



在这惊人的爆料后，不少网民要求Bullock归还她因该角色而获得的奥斯卡影后奖。



有知情者透露，Bullock对这些人的反应感到震惊，“当她还在治疗伤痛时，人们却要求她归还奖项。”让她痛上加痛。这位演员的一位亲密朋友告诉雷达在线。 “据知她一直很坚强地面对伤痛，但刚发生的事可能让她到强弩之末。

Sandra Bullock与Bryan Randall从2015年开始交往。（取自推特）

Bullock与摄影师男友Randall自2015年热恋，可惜他罹患肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS，渐冻人症），与病魔拉扯三年无力回天，于8月5日病逝，终年57岁。

Bullock的前夫Jesse James于2010年被爆出外遇丑闻，两人同年宣布离婚。2015年她在儿子的生日聚会上，遇见担任摄影师的Randall，两人一拍即合，多年来感情稳定。他们一起抚养Bullock收养的2个孩子，以及Randall的1个女儿。Bullock曾说：“我找到了一生的挚爱。”

2021年，Bullock曾被问到关于两人的婚姻，她表明，虽然她决定不嫁给对方，但那是因为她认为自己不需要一纸婚约，也能成为忠诚的伴侣和母亲。可以想象，Randall的逝世让她遭遇多么重大的打击。

Bullock的前男友包括Ryan Gosling、Matthew McConaughey等。