小美人鱼 The Little Mermaid

Disney+ 已上线

改编自迪士尼同名经典动画作品，真人版电影，由Rob Marshall执导。讲述海洋之王Triton（Javier Bardem饰）的幺女Ariel（Halle Bailey饰）渴望了解海洋以外的世界，她因好奇拜访陆地，爱上潇洒帅气的王子Eric（Jonah Hauer-King饰）。Ariel跟从内心的渴望，与邪恶的海女巫Ursula（Melissa McCarthy饰）交易，让她体验陆地的生活，结果她的生命及父亲的王位陷入险境。

不羁冠军路 Birth Of A Champion

Eazie TV应用 · CinemaWorld 晚上 9.00

德国少年Boris一心想成为优秀网球选手，打进大满贯。尽管他脾气暴躁，教练还是看出这名未来温布顿冠军的天分。德语播出，附中文字幕。

何德何能

8频道 晚上10.30

唯才是用的竞争，不会在人们从学校毕业后结束，它会延续到职场上。为了获得工作，我们必须获取适当的资格。唯才是用制度原本是为了制造机会和平等而诞生，现在却因为贫富悬殊，社会各个阶层获取资源的机会有落差，而造成不平等。唯才是用这个概念，或许得根据现代人的需求，被重新评估和改进。

回归大地2022

Ｕ频道 晚上9.00

皮塔克偷听到莎丽卡已经知道他挪用家产，决定把莎丽卡处理掉。一直默默守护莎丽卡的阿库及时现身，保护莎丽卡免遭阿汉杀害。皮塔克为夺得财产，害阿卡拉典半身不遂和不能言语，他也想尽办法赶走莎丽卡。