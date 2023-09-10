上周票房：忍者龟票房称霸 鬼修女虎视眈眈

8月24日至27日的新加坡票房冠军《蓝甲虫》下滑三级，由动画新片《忍者龟：变种大乱斗》取代。奥斯卡影帝Denzel Washington（丹佐华盛顿）主演的动作片《私刑教育3》表现也不错，开画后登上亚军。

不得不说，英国大导Christopher Nolan（克里斯多福诺兰）的《奥本海默》持久力强，放映六周仍停留三甲，长久战的战绩胜过《芭比》。

韩片《乌托邦浩劫》前一周排在第六，上周下滑到第十，显得后继无力。9月7日上映的新片中也有韩片，郑雨盛自导自演的《保护者》可否冲进十大？其他新片包括本地导演陈哲艺执导的《燃冬》、港片《女子监狱》、好莱坞片《爆复》（Retribution）和《鬼修女2》（The Nun ll）。本地观众爱看恐怖片，推测《鬼》会进下周三甲。

8月31日至9月3日票房排名

①（新）忍者龟：变种大乱斗

（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）

②（新）私刑教育3（The Equalizer 3）

③（▼）奥本海默（Oppenheimer）

④（▼）蓝甲虫（Blue Beetle）

⑤（▼）GT跨界玩家（Gran Turismo）

⑥（▼）芭比（Barbie）

⑦（▼）巨齿鲨2：海沟深渊（Meg 2: The Trench）

⑧（▼）不可能的任务：致命清算第一章

（Mission Impossible: Dead Reckoning Part One）

⑨（▼）之前的我们（Past Lives）

⑩（▼）乌托邦浩劫（Concrete Utopia）