王力宏台北开唱下跪 黑人涉性骚后首度与妻同场

（台北讯）王力宏的“ONE Leehom Wang 一个王力宏”演唱会9月9日在台北小巨蛋连开两场，他一度在舞台上下跪向歌迷致谢。黑人（陈建州）自涉性骚扰风波后，首度与老婆范玮琪公开合体。

王力宏2021年公开与李靓蕾离婚后，遭前妻毁灭式爆料。挺过婚变低潮的他在台北演唱会上哽咽泛泪，说：“最近发生的事，你们甚至比我知道得还要多，我做过什么，连我自己也是看新闻才知道，真相不重要，也没有那么重口味。”

王力宏在演唱会上一度下跪。（互联网）

他在演唱会唱到一半，无预警冲下台向恩人邱黎宽高喊“我爱你”。演唱“Kiss Goodbye”后，他突然跪在地上感动说：“我要谢谢很多伙伴，也谢谢这么多朋友来到现场，谢谢大家捧场，真是非常大的鼓励。”

黑人6月被女星大牙指控性骚扰，他否认并提告求偿，之后撤回民事起诉，改提出刑事毁谤告诉。这是他身陷#MeToo 风波后，首次和老婆范玮琪合体露面。两人除了到场支持，也送上花篮祝贺，写道：“创造自己的全新开始，只有一个王力宏演唱会成功，我们一直在。”

送花祝贺王力宏的包括成龙和房祖名父子，以及黑人和范玮琪夫妻。（互联网）

《霸王别姬》出品人兼两届金马影后徐枫专程从上海飞台北捧场演唱会。王力宏在演唱会上说：“我真的很爱《霸王别姬》这部电影，对我的影响很大，也带给我很大的灵时，谢谢阿姨，你真得很棒。”

演唱会首日，詹仁雄、蔡旻佑、陈子鸿、黄大炜、戴爱玲、王宏恩都到场支持。成龙、房祖名、萧亚轩和林志玲、张惠妹、陈镇川、陶喆等艺人朋友也送上花篮。