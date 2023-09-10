进军中国 黄暄婷洪凌孙政最希望和谁合作？

由知名中国制作人于正创办的欢娱影视早前宣布与新传媒旗下艺人经纪公司新艺经纪合作，为双方的艺人提供更多资源，开拓全球市场。本地艺人黄暄婷、洪凌和孙政将在欢娱影视的协助下，探索在中国发展的机会。

对于能到中国发展，他们抱着怎样的心情，又希望能有机会和谁合作演戏呢？

望与吴谨言 许凯合作 黄暄婷想拍古装剧

黄暄婷表示很期待也很感谢能有这个机会，“这是一个非常难得的机会，而且我都有在看且很喜欢欢娱影视的戏”。

黄暄婷也直言知道中国演艺圈的压力和竞争力更大，但她不会太担心，“因为我觉得这是一个很好的学习机会。我没有参与过国外的制作，如果有机会去学习的话，我觉得是很难得的”。

黄暄婷也表示想要去看看中国的演艺圈是怎么运作的，“像是他们的演员是怎么准备，以及现场的拍摄情况是怎样的，这些都是我可以学习的东西”。

黄暄婷最希望可以合作的中国艺人是许凯以及吴谨言。暄婷最崇拜的艺人则是巩俐，“我从小就看她的戏，印象最深刻的是她主演的《大红灯笼高高挂》和《一个都不能少》，这两部片的题材很特别，不是我一般会看到的电影。而且巩俐可以扮演很多引人入胜的角色，非常有魅力”。

至于希望能参演的戏剧，黄暄婷表示都想尝试，尤其希望能参演古装剧，因为中国拍古装剧非常有一手，而武打戏、吊钢丝等，都是她没有体验过的。

追看《狂飙》洪凌盼向张颂文学习

洪凌表示真的很期待，“我们会是第一批跟欢娱影视合作的艺人，感觉很荣幸”。

洪凌也表示不会担心到中国发展，可能需要面对更大的压力和竞争力，“无论在哪里接到任何角色，我都尽全力去诠释和演绎，而且我觉得每一个人都有自己的路，我想当一名演员，去做自己内心最想做的事情，这就是属于我自己的快乐”。

洪凌最崇拜的中国艺人是张颂文，“最近看了《狂飙》，我真的很喜欢他的表演。之前也在中国的演技竞演综艺节目里看到他的教导，觉得他是一名非常出色的演员和导师，真的很希望能亲自见到他，若能一起合作，相信我一定能学到很多东西”。

欣赏孙俪 孙政想演谍战剧

孙政表示很兴奋能到中国发展，“我本身特别爱看中国剧，如果有朝一日能够参与中国剧的演出，简直梦想成真”。

是否会担心在中国演艺圈的压力和竞争力更大？“有竞争才有进步！我相信在那儿拍戏会学到很多，也会快速地成长和进步”。

孙政最希望可以合作的中国艺人是孙俪。他特别欣赏孙俪的演技，对于她的戏都不会错过。

至于希望能参演的戏剧，孙政希望能挑战谍战、古装、运动竞技类以及甜宠剧。