艺人挖出心中痛点 对着大海说“对不起” 催泪

五十公里桃花坞3

可上腾讯应用观看

中国腾讯视频10期群居生活体验类综艺《五十公里桃花坞》，应该是最原创的中国节目了。第1季十来个艺人和名人被安排在北京郊外录制，第2季去到海南省滨海城市文昌，第3季则到了云南省丽江的山野间。这档慢节奏真人秀主要探讨人们在社交上的各种状态和应变，再从中随影反映各种有意思的人生点滴。

第1季我觉得题材特别新鲜，虽然节奏慢，还忍着看完。第2季，坞民以老带新，汪苏泷、李雪琴、李嘉琦（前名辣目洋子）身为创意主心骨，在没剧本的环境中创编出一个个有趣的单元，让节目的娱乐性提高许多。

老嘉宾才气纵横 新坞民综艺感弱

宋丹丹（左）与张国立在节目有不少斗嘴场面。（视频截图）

其中一集，大家聚集在海边进行一场行为艺术“超时空对话”，大家对话的对象各异，其中60来岁的宋丹丹跟亡母隔空交流，一字一句烙印人心。

但我记得特别牢的是李雪琴的话。她24岁时爱上了一个男生，但对方却对她说：“你要是瘦了，我就跟你在一起。”于是她疯狂减肥，可怎么努力都瘦不下来。有一天，这个男生抱起了她的一个好朋友，看到那个女孩在他的怀里腾空，李雪琴很羡慕，但男生坚持他真的抱不动她，除非她瘦到50公斤。李雪琴特别绝望，从那以后开始特别抗拒别人的拥抱，或是面对别人拥抱时恐惧颤抖。

她说，直到上这个节目，她切菜割到手，身材瘦削的模特陈瑜为了安慰她，竟然过去把她抱了起来。这个拥抱让她突然释怀——那是她小学三年级后第一次体会到双脚离地，在别人怀里腾空的感觉！观众看到这里或许有所启发：一个人只要足够爱你，就抱得起你！

然后第3季来了，三季都在的坞民体现了各自的价值——宋丹丹负责跟张国立拌嘴，孟子义安抚周一围的社恐，王传君与王鹤棣再续兄弟情，汪苏泷、李雪琴、李嘉琦加上徐志胜、鸟鸟展现无敌才气，为这季添香。只是新坞民如江疏影、宋茜、周一围、敖瑞鹏、任敏、孙怡、汤晶媚的综艺感都偏弱，所以平均来说，节目娱乐性不及上季。

跟青春的自己与被恶整的同学道歉

郭麒麟（中）在其中一期回归，和大伙儿玩捉迷藏。（互联网）

但我还是“忍着看”，终于又等到了在海边上演的“对话”单元。这回主题是“对不起”，逼着大家从记忆翻出愧疚与遗憾，露出心底最脆弱的部分。这回，我的心房被狠狠撞击了两次。

脱口秀演员鸟鸟说当年初中班上有同学创造一个游戏，恶整其中一名女生，要大家疏远她，谁靠近了就会被嘲弄。鸟鸟没有参与游戏，但恶作剧扩大后，她在大氛围的压力下，也不敢对那个女生太好，怕别人发现她们是朋友。鸟鸟跟她道了歉，说自己似乎善于保持中立，但当有人受苦时，沉默未尝不是一种懦弱。她反省说，沉默是一些人的生存策略，她当年如果勇敢聪慧一点，是不是可以化解那次事件。她又说，人随着长大会合理化自己的行为，把一切归因“环境所迫”，就越来越难说对不起了。

另一名脱口秀演员徐志胜觉得愧对青春期的自己，因为当年自己超没自信，与友同行，即使鞋带散了也不敢蹲下系回，就怕同伴都不等他，于是学会秒系鞋带。他还注意到其实同伴们发现他鞋带松了，却没人提醒他，他就这样在看别人脸色的日子走过了青春。终于现在，他找到了愿意等他系鞋带的朋友；他还看到了许多朋友的鞋带散了，他要自己挺住，帮别人都系上鞋带。这段话中有话的表白自然催哭了一整坞的人。

还有李嘉琦重提把坞友尹浩宇送给她的专辑挂到二手平台去卖，被网民发现酸爆的热搜新闻。她激动得无法完整叙述事件，但郑重地再三道歉。这一集就这样让嘉宾们在感动和启发中哭成了一团。