小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

夏日炎炎的小岛国竟然可培植出香甜草莓！三位主持人杨志龙、郭坤耀及郭慧萱走进室内农场了解热带草莓的培植过程。自动化科技在本地逐渐普及化，淡滨尼区域图书馆的智能机器人负责哪些工作？图书馆内的数码工作室可学习什么新技能？天有不测风云，气象局是如何预测天气？你知道“气象气球” 是如何收集气象数据的吗？

Jacqueline Comes Home: The Chiong Story

Eazie TV应用·Thrill 晚上 9.00

根据1997年一宗真实案件改编，描述锺氏姐妹遭身份不明的袭击者绑架的经过，案件成为菲律宾史上其中一宗最震惊的强姦和谋杀案。以菲律宾语播出，附中文字幕。

月是故乡明

Eazie TV应用·中央电视台戏曲频道

晚上 11.20

主演：王茜华、荆浩、王往、冯国庆、沈行、刘晨霞。此中国农村电视剧以事业有成的女企业家张锦绣为主干展开，讲述她返乡创业，带领全村人民打响脱贫攻坚战的故事。

英国名厨戈登拉姆齐（中）有“地狱主厨”之称。（星和娱乐提供）

英国主厨巅峰战 第1季

Next Level Chef UK S1

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255）晚上10.30

有“地狱主厨”之称的英国名厨Gordon Ramsay（戈登拉姆齐）主持的系列节目。在这里，你将目睹12名雄心万丈的参赛者面临最刁钻、与众不同的厨艺竞赛。

朱智勋在《绅探追缉令》卷入巨大罪案，他为了洗清冤屈，不惜采取一切手段。（互联网）

绅探追缉令

Gentleman

卫视电影台（星和Ch866） 晚上7.30

主演：朱智勋、崔成恩、朴成雄。解决案件成功率达100%的征信社社长池贤秀（朱智勋饰）被卷入巨大罪案，为了洗清冤屈，他不惜冒充检察官，甚至使用非法手段，亲自寻找受害者以了解真相。