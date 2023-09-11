乐基儿承认二度离婚 儿子暂由前夫照顾

早已淡出公众视线的前天王嫂乐基儿（Gaile），于今年2月初因在社交媒体上发表“Co-parent”（共同抚养）的言论而被外界猜测她二度离婚。乐基儿10日出席时装活动时，大方承认重新回到了单身生活，证实已和美籍商人前夫朱智豪（Ian Chu）离婚。

乐基儿当年与天王黎明结束4年婚姻后，2017年8月与食品大亨朱智豪再婚，并于2019年4月平安诞下一子Hunter。

去年4月乐基儿和老公朱智豪帮儿子Hunter庆生，这也是夫妻两最后一次同框。（互联网）

强调离婚与第三者无关

关于离婚原因，乐基儿强调与第三者无关：“分开原因⋯我觉得不应该说哪个人错或者做了什么事情，有时候不在一起可能是时间的问题。” 她透露自己与前夫朱智豪依然保持着友好关系，例如此次回港工作期间，她的儿子由前夫照顾。

据港媒报道，乐基儿说：“因为毕竟我们做了20年的朋友，我们不会不交流，虽然我们不再是情侣，但我们是共同抚养者。（心情如何？）开始可能会不开心，但现在已经过了很长时间，慢慢习惯了，每天都有不同的情绪，不能说是开心还是不开心，每天的心情都不同，经历了这几年的疫情，我也感恩自己拥有的一切。”

乐基儿目前跟前夫共同抚养儿子。（互联网）

被问及是否向儿子解释离婚一事，乐基儿表示儿子还很小，因此还未向他说明细节。乐基儿目前跟前夫以共同抚养的形式照顾儿子，对此她表示并不辛苦“最重要的是妈妈、爸爸都很爱他”。她也不断提醒儿子，他并未失去父母，只是大家不再住在一起，加上现在科技发达仍可以随时互相联络。”

乐基儿非常疼爱儿子，在外工作时经常和儿子视讯。（互联网）

乐基儿近年重心投入家庭，对于日后工作计画，她透露仍未完全复出，现在除了照顾儿子，也会趁空档接一些广告，在香港、美国、印尼三地间往返，再忙每天都会跟儿子视讯。

经历了两次婚姻后，乐基儿表示暂时不考虑爱情，但对于是否仍然憧憬爱情，她说：“暂时还没有考虑，所以不确定⋯⋯顺其自然吧。”