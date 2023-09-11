高烧39度唱不了宣布退票 薛之谦：粉丝机票住宿费全包了

（中国讯）中国歌手薛之谦10日举行成都站第二场演唱会，没想到，身体不适的他，高烧39度，无法完成演出。但仍亲自上台致歉，宣布无条件退票，还陪同粉丝合唱一小时，让粉丝非常不舍。

薛之谦因感染流感，扁桃腺发炎，高烧至39度，但仍穿上便服亲自上台向粉丝表示，“我有义务当面说抱歉”同时现场承诺，成都观众可自行选择是否退票，外地粉丝不仅能全额退票，机票、火车票、酒店费用也退，费用全由他包下。

薛之谦病重仍坚持在台上和粉丝合唱1小时，满满诚意让粉丝感动不已。（互联网）

由于成都还会有其他场次，如果粉丝选择不退票者可以保留，不需要再重新抢票，下次即可凭票进场。而所属公司潮石音乐也在官方微博上传紧急公告，由于薛之谦身体紧急治疗后仍未见好转，登台表演仍无法保质保量完成演出，主办方致歉外，同时宣布所有观众均可无条件申请退票，具体退票事宜会尽快公布。

薛之谦主办方宣布退票。（互联网）

令粉丝们相当感动的是薛之谦即使重病仍在台上陪伴歌迷聊天，一起大合唱1小时，激动之处也忍不住落泪。此消息曝光后，登上微博热搜，让粉丝纷纷感动表示，“我真的哭死，薛之谦他真的太真诚了，他强忍着难受也陪着大家大合唱了1小时！”、“薛之谦真的好棒心疼他了，听他说话都喘的不行，却还要坚持唱一个小时”、“要哭死了头一次见演唱会退票还包退路费住宿费的，薛之谦好好照顾身体”。