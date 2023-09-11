旅港首遇“黑雨” 蔡和平：半世纪所见最强大暴雨

近日香港受暴雨袭击，旅居香港半世纪的本地资深媒体人蔡和平庆幸自己当晚在家没外出。

受“海葵台风”残留影响，香港上星期四（9月7日）持续下了多个小时的暴雨（被称为“黑色暴雨”，简称“黑雨”），导致多处街道、商场和地铁站淹水，甚至有些地方因雨水倾泻而下淹没，顿时成了“水乡”。这场百年一遇的暴雨，波及了全港市民，旅居香港半世纪的本地资深媒体人蔡和平星期日（10日）接受《新明日报》访问时说，这场黑雨比之前的“海葵台风”更恐怖更骇人。

蔡和平说，黑雨袭击时，他和太太幸好在家中没外出，所以没受影响，不过，从电视及各个社交媒体播放的画面可见，街道、地铁站、商场等都是积水，有一些地方还变成如同湍急的河流，筲箕湾耀兴道山泥倾泻大石塌下，人们爬上车辆和其他高架平台试图逃离上涨的雨水等，情况无比惊险。

“它比前几天强大的‘海葵台风’的冲击力和破坏力更大。”蔡和平说。

现年77岁的蔡和平自21岁就到香港发展，至今已有大半个世纪。

记者问他所住的地方是否也遭受黑雨的破坏？

“还好，我住的嘉道理道（Kadoorie Avenue）一带没受影响。”

蔡和平也说，他在香港居住50多年来，第一次遇到这样强大的暴雨。

尽管蔡和平没受困黑雨中，但隔天因四处仍有些积水，一些地铁站也因此关闭，他唯有取消一些会议和活动，他说：“公司的同事，有些也因此无法上班。”

虽然如此，蔡和平还是大赞港府应对这场黑雨的反应，“They did a good job（他们做得很好），雨水稍微小后，马上有工作人员展开疏通积水，清理街道等，让大家的日常生活能恢复正常。”

蔡和平告诉记者，经过了几天，目前，香港的生活如常。