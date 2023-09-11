接师父赵本山中国戏约 美心：闯国外要放得开才能拍好戏

中国解封后，本地艺人又能到中国发展，身为赵本山49号弟子，本地艺人陈美心继今年参与本地剧《密宅》与《欧巴，我爱你》后，近期是否有回到中国拍剧呢？

陈美心接受《新明日报》访问时透露，她的确有接到师父赵本山询问，但因他制作剧集已开拍，所以近期内她都不会到中国拍戏。

“我暂时比较想专注在新加坡，但如果他那里有机会，还是会考虑过去，毕竟也不用拍一整年，可能几个月就回来了。”

陈美心分享，其实她每年都会到中国向师父拜年，之前因冠病疫情没法过去，现在又开始投入本地戏剧拍摄无法成行，但已打算明年新年会找师父叙叙旧。

赵本山当年收陈美心（右）为徒。（档案照片）

要“女儿”来片场前先做功课

陈美心目前正在拍摄新传媒新剧《孺子可教也》，9月2日已经进组，因参演的童星要考试，预计会在明年1月才拍完，并于2月或3月播放。

“这是比较写实的家庭剧，关于小孩考小学离校考试（PSLE）面对的一些事，围绕三个家庭对孩子教育有不同期望，我饰演从中国来的妈妈，孩子已在新加坡三年，后来和张耀栋的家庭，产生另外一个故事。”

陈美心分享，这次与初次演戏的11岁童星扮演母女，直言拍摄过程极具挑战性，因小孩表达方式不会拿捏得非常好，她会教“女儿”来片场前先做些功课。

“导演要的东西给不到就会消耗很多时间，毕竟剧组很多人，希望大家做好功课才来到现场。”

陈美心也大赞，舞蹈员出身的“女儿”有天分、很聪明也有想法，只是第一次演戏，对片场比较不了解，相信以后演多几部戏会越来越好。

想与中国小生罗云熙合作

对于若能再踏足中国拍戏，陈美心对古装剧跃跃欲试，“之前拍的都是现代与民初戏，还没机会扮演古代人，很多人都说我有古装脸，我也很期待但还没机会。”

陈美心也分享，中国与新加坡拍剧其实大同小异，但能“入乡随俗”与“配合度”最重要，“不要抱着新加坡拍戏方式的死板想法，我觉得适应能力对每个演员都很重要，不管是在哪个国家都好，毕竟习俗与说话方式不一样，如果演员放得开，就很容易拍到好的戏，工作人员也会相处得很好。”

陈美心坦言，只要态度谦卑肯学习，尽量不要摆架子，演艺之路就会很顺畅。

“不要以为在演艺圈发展多久就觉得自己有经验，对如何演法也不可太执着，因导演也有他的想法，大家要有沟通把戏想通，不可以说我想要这样演，就这样演，而且演员敏锐度要够强，他们的普通话（华语）不一样，听不懂就要问。”

若有机会挑战古装剧，陈美心希望与中国小生罗云熙演感情戏，她最近追看《长月烬明》，直呼被对方出色演技折服，希望可以向他多多学习。