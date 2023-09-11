Jennie惊人收益曝光 IG业配文1则285万新元

（综合讯）韩国女团BLACKPINK人气成员Jennie，前阵子才以演员身分出道，参演18禁美剧《偶像漩涡》（The Idol）争议不断，行程满档的她除了跟着团员飞往各地巡演之外，还参加了多场时装秀，并把过程拍成Vlog分享到个人YouTube频道。值得关注的是，Jennie近日再度因影响力登上外媒，掀起粉丝网友关注和热议。

Jennie被Chanel老佛爷生前亲自钦点为最后一名“香奈儿缪思”。（互联网）

美国时尚杂志《女装日报》（WWD），日前发表2023年最具影响力50名女性名单，包括LV珠宝艺术总监Francesca Amfitheatrof、LV接班人兼Dior执行长Delphine Arnault、小贾斯汀妻子Hailey Bieber、美国女歌手Selena Gomez等，而Jennie也幸运成为其中之一。报导中也谈及，事实上Jennie为“Chanel老佛爷”Karl Lagerfeld生前亲自钦点的最后一名“香奈儿缪思”，而最近因成为Calvin Klein（CK）代言人，成功让品牌翻红。

Jennie是Calvin Klein（CK）最知名的代言人。（互联网）

据知，Jennie第一次与CK合作，就创下产品推出后即秒杀的纪录，根据数据统计显示，Jennie于IG上分享的一则贴文带来210万美元（约285万新元）价值，同时为品牌创造6800万美元（约9200万新元）的收益。此外，Jennie今年所参加的两场Chanel活动，因分别穿戴Coco Crush高级珠宝以及Chanel 22包包，在巴黎时装周一亮相即拥有450万美元（约611万新元）的收入。这笔出场费就占据了Chanel该月份时装秀总收入的17％。