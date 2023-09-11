宋怡霏走出低谷期 事业家庭健身“三不误”

新加坡艺人宋怡霏近年来忙于照顾两个年幼的女儿，兼顾事业和家庭的同时，在IG也常分享自己健身的视频。但其实，她曾“偷懒”长达四年。

48岁的宋怡霏日前出席李南星签约新人记者会接受《联合早报》采访时与记者分享，自己曾在生了长女后度过一段“低谷期”，当时感到身心乏力。但她后来发觉：“我的孩子还那么小，我更要保持健康。未来要走的路还很长，所以要在精神和身体上提升自己。”难怪身材苗条的宋怡霏有着结实的肌肉线条。

为两幼女坚持健身

谈到健身旅程，宋怡霏透露自己在生第一胎后便“偷懒”了四年之久，发现精神状态一直萎靡不振。直到幼女的降生后，觉得自己已经不年轻，如果不继续锻炼，会跟不上两个孩子（长女今年6岁，幼女2岁半）的活力，因此打起精神开始健身。

宋怡霏透露，刚开始运动，身体不适应新节奏，让她吐了快两个星期。呕吐过后，还得接送孩子和喂奶，十分辛苦。幸好她有一个很好的帮佣，帮助她撑过了9个月。宋怡霏近两年依旧坚持健身，在教练的帮助下不仅瘦了7公斤，也学到了如何维持健康的饮食习惯。

女儿学击鼓帮她圆梦

宋怡霏最近参演英语长寿剧《阳光总在风雨后》（Sunny Side Up）。她认为这部剧适合自己的生活安排，因为她的戏份刚好，不会太密集，接剧的同时，她有足够的时间照顾孩子。宋怡霏说，目前没有特别想要挑战的角色，若是接戏，会先考虑能够配合自己时程，现在最重要的是陪伴孩子。

记者好奇问她两个女儿是否会想看妈妈的电视剧时，宋怡霏笑说：“她们完全没兴趣。”她问过孩子想不想看妈妈的戏，天真无邪的孩子们直截了当地喊出“No!” （不要！）宋怡霏笑说，如果她演的是儿童剧，可能孩子才会感兴趣。

宋怡霏透露，大女儿在她的安排下学击鼓，没有选择钢琴、小提琴这类高人气的乐器，是因为击鼓是宋怡霏小时候的梦想。当年她家里穷没机会学，长大了又没有时间，于是就将自己儿时的梦想“寄托”在女儿身上，幸好女儿也很喜欢这项乐器。

宋怡霏与女儿去水上乐园度假。（取自宋怡霏instagram）

宋怡霏说，长女2024年就要上小一，她想趁女儿上小学之前多带她们出去玩。今年她们不仅去了日本，也去了本地水上乐园度假，接下来的三个月还会到泰国和中国旅游，希望让孩子留下愉快的童年回忆。