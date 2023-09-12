“同类人”丁海寅、任时完 游苏格兰慢慢变熟

演员旅行中 Actors on the Road - Scotland



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之前随车胜元和金钟国分别到了墨西哥和蒙古“眼睛旅行”，这次随两位帅哥丁海寅（Jung Hae-in）和任时完（Im Si-wan）到苏格兰。20年前到过苏格兰，记忆已经模糊，看了节目后挖出当年的相簿，发现我到的地方和节目介绍的很不一样，但美妙的苏格兰笛声、广阔的草原，还有雄壮的古堡，又唤起一点熟悉感。

丁海寅和任时完是首次合作，出发前的聚会，节目组分享两人与数字“8”有着很深的渊源，让人惊讶：两人都是1988年生，一出生就带着双8的命运；丁海寅的生日是4月1日，任时完是12月1日，刚好相差8个月；这次节目的编剧和主拍摄导演也都是1988年生；两位男星一心向往的苏格兰，是8个英文字母“Scotland”。

谈到如何结缘，丁海寅透露其实和任时完不是认识很久，先是在工作中遇到，之后又在釜山国际影展见面，相约打过一次高尔夫球。任时完说两人虽然不常见面，但有种“同类人”的感觉，很快就变亲近。

完成“愿望清单”

丁海寅（左）和任时完旅游风格很不同，但旅途中很好地互相配合。（取自丁海寅IG）

两人的旅游风格完全相反，丁海寅走随性风，任时完则会提前计划好，丁海寅笑说，乐得有人帮他计划，他就跟着走。旅途中，任时完规划预算和日程，会说英语的他也负责与当地人沟通联络，提出任何建议，例如想吃什么、想去哪里，丁海寅都说“好啊”，两人可说非常合拍。

这趟苏格兰行，丁海寅和任时完有各自的“愿望清单”。苏格兰是高尔夫球之乡，仍保留着世界最古老的高尔夫球场圣安德鲁老球场，喜欢这个运动的丁海寅希望到此朝圣，也想在苏格兰打一场高尔夫球。任时完是威士忌爱好者，来到威士忌之乡，当然要参观酿酒厂。

我不打高尔夫球，也不喝威士忌，所以对这两个行程兴致缺缺，但还是抱着看帅哥和美景，以及学习知识的心态观看。原来苏格兰是高尔夫球的发源地，有大约590个球场，大部分是任何人都可以打的公共球场，不像韩国和新加坡是会员制。

威士忌的制作过程让我大开眼界，大麦收割、烘干后，铺在地板上发芽，每隔四小时要用木铲翻面晾干，还要用耙边推边拉，避免麦芽缠在一起。之后把麦芽弄碎，加入水和酵母发酵，再经过蒸馏，最后装入橡木桶陈年，才制成香醇的威士忌。在许多生产都机器化的现代，威士忌的制作过程大部分还是依靠人工，可说滴滴皆辛苦。

两男星食量惊人

节目另一个让我“大开眼界”的是两位男星的食量。抵达爱丁堡当天，前往住处途中，他们先各吃了一个汉堡，之后看到卖啤酒的餐馆，又忍不住停下喝一杯。终于抵达住所，两人整理一番后外出享用晚餐，吃了羊肉和鳕鱼，之后欣赏夜景，没想到回到住所时发现隔壁有一家泰国餐馆，竟然去打包夜宵，有酸辣汤、炒面和炒粿条。还有一次，他们点外卖，晚餐是蒙古牛肉、泡菜、炒年糕、泡菜炒饭、白饭和杯面。

丁海寅说，他旅行时胃口特别好，一天可以吃五餐。任时完则说自己和“塑造身材”扯不上一点关系，但有时候因为工作没办法。

任时完搞笑拍烂照

节目另一个趣味点是任时完的拍照技术。以“拍照技术烂”出名的任时完，旅途中一直积极地要帮丁海寅拍照，还为了从低角度拍出丁海寅的高度，不自觉地张开双腿，搞笑的姿势逗得丁海寅忍不住说：“我要拍下你在拍照的样子。”

任时完（右）很努力地要拍出丁海寅最帅的角度，但成品还是不理想。（视频截图）

这个节目打着两位帅哥的招牌，未播出已很有吸睛力，可惜在近期这么多韩国旅游综艺中，我觉得这个是较逊色的。

虽然任时完说两人是“同类人”，很快就变亲近，但我从他们的互动感觉不到这份亲近，反而觉得两人是通过这次旅行慢慢变熟。

不晓得是不是两人工作行程繁忙，所以旅程很短，节目只有六集，内容不够丰富和精彩。拍摄也不够细致，没能像其他旅游综艺一样，很好地呈现各个景点的美丽。节奏也有点松散，尤其是整个节目的结束方式，相当突兀。两艺人来到苏格兰知名的尼斯湖，坐在湖边分享这趟旅程难忘的回忆和对彼此的印象，然后在湖边合照，就完了。