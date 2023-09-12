失落谜城 The Lost City

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

主演：Sandra Bullock、Channing Tatum。一名成功的浪漫爱情小说家遭卑鄙的宝藏猎人绑架，她被迫与封面照模特儿合作，展开激烈的丛林冒险，情节比小说还要奇异。

星期二特写

8频道 晚上8.30

《情牵新马3》第4集：吉隆坡。吉隆坡与新加坡一样，汇集多元种族的美食，烹煮方法却不同。当地椰浆饭使用传统木桶蒸饭，由华裔回教徒夫妻经营的餐厅，以及高龄90的高档餐馆创办人关瑞莲，如何提升椰浆饭的浓香辣味吸引食客？在茨厂街以炭炒黑酱油粗面而闻名的百年老字号传人，怎样把家传福建面风味发扬光大？



一路瞳行 Sunshine of My Life

卫视电影台（星和Ch866） 晚上7.55

拥有一双明眸的朱芷欣（吴千语饰）却有一对失明父母朱国强（吴岱融饰）、甘笑红（惠英红饰）。朱芷欣儿时与父母相处融洽温馨，长大后因旁人的异样目光，避免和父母同行，父母的依赖也让她感到窒息。她有绘画天赋，渴望出国攻读艺术，离开父母；当机会到来，她才发觉自己无法割舍这个家。

御猫三戏锦毛鼠

Eazie TV应用·天映经典频道 下午2.10

主演：傅声、郑少秋、惠英红。白玉堂与展昭同门学艺，两人被逐出师门后，展昭被封为“御猫”，白玉堂却沦为侠盗“锦毛鼠”，妒由此生，兵贼斗争。粤语、华语双声道播出。