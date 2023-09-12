新剧演火爆水警 权相佑：你们会喜欢我

权相佑宣传新剧《汉江刑警》（Han River），霸气放话：“你们现在喜欢赵寅成，下来会喜欢我！”

Disney+继收视创佳绩的《异能》（Moving）后，制作崭新韩剧《汉江刑警》，于9月13日上线。主要演员权相佑、金熙元、李相二、裴多彬和申泫胜在12日于首尔举行记者会。

《异能》8月上旬首播，上线七天创下收视佳绩，成为Disney+最多人观看的韩剧。赵寅成在剧中饰演有飞行超能力的特务斗植，自剧集播出以来圈粉无数。权相佑在新剧《汉江刑警》饰演火爆水警斗镇，他笑说：“斗植（赵寅成角色）会飞，斗镇（权相佑角色）的特异功能是在水里通畅无阻。恭喜《异能》创收视佳绩，希望观众接下来也支持我们的新剧。”

权相佑再度挑战动作喜剧角色，这回饰演保护汉江的水警而拍摄许多水上水下的动作场面。从来没有学过游泳的他虽然不怕水，但这次的水下拍摄让他吃不消。

“我们在水下十米拍摄动作场面，水压导致我的耳朵剧痛，相当难受。我拍得吃力，不过希望观众看得开怀。”

权相佑饰演火爆但充满正义感的水警，呈现滑稽表演。（Disney+ IG）

除了在水中必须屏住呼吸演戏的挑战，权相佑也难忘在冬天拍摄水中场面，而冷到脚趾冻麻的经验。他忆述：“制作组搭建了一个超大水池拍摄。大冬天拍摄，我明明穿着昂贵装备但下水却冷得要命，反观水里其他工作人员却好像很耐寒。”

权相佑最后挺不住冻僵的身体从水里出来，才发现原来身上的装备破了一个大洞！

金熙元自嘲和角色一样懒

金熙元在剧中是权相佑的拍档，是一个每天只等着“6点准时下班”的懒惰水警。他自嘲：“我和角色一样，我也喜欢提早结束工作。”

金熙元的角色慵懒，与权相佑急性子且冲锋陷阵的角色形成滑稽对比。权相佑赞金熙元是演技很棒且可以信赖的好演员，两人合作轻松愉快。金熙元笑言：“权相佑很勤快，我必须跟上他的脚步，所以搞得我很累。”

有份出演《异能》的他呼吁观众支持新作时说：“我希望《汉江刑警》能延续《异能》的势（视）气，得到观众的支持和追看。”

申泫胜为戏减重10公斤

申泫胜在剧中与权相佑和金熙元是同队水警，他为角色健身瘦了10公斤，裴多彬学游泳视权相佑为竞争对手。

戏里戏外都是忙内（年龄最小）的申泫胜，为练出养眼的肌肉身材每天进健身房。期间他必须控制饮食，所以大叹：“虽然我喜欢吃鸡肉，但是为了瘦身吃到怕，戏杀青后实在咽不下多一块鸡胸肉！”

裴多彬自认怕水，为角色学游泳时，其中一项训练是潜入水里捡贝壳。她说：“我在训练时，遇到希望成为水警的学员也进行同样训练，从中得到推动力。此外，我也问教练，权相佑前辈的训练进度，以他为目标激励自己。”

李相二爆权相佑烤肉怪癖

李相二饰演反派，剧中与其他演员势不两立，但戏外大伙儿开心聚餐。他爆料，剧组聚餐时吃烤肉，权相佑竟然霸着烧烤钳子！

权相佑闻言笑说：“这是我的怪癖，我有烤肉控制欲。我不一定最会烤肉，但我一定要是烤肉的那一个！”

李相二饰演反派，为戏考取驾驶游艇的执照。（Disney+ IG）

李相二为戏考取驾驶游艇的执照。他说开船不难，难的是停船后，必须懂得顺着水流让游艇靠泊。同样为戏考取游艇驾照的金熙元则叹，夏天学习驾驶游艇太热。

《汉江刑警》9月13日于Disney+上线，首播六集。