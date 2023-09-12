感叹时间点奇妙 林慧玲：宝宝是爸爸给的礼物

新加坡艺人林慧玲双喜临门，她9月12日宣布怀孕喜讯，同天也收获“亚洲内容奖及全球串流平台奖”（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）入围最佳女主角的好消息。

目前怀孕20周，预计明年农历新年前生下兔宝宝的林慧玲，9月12日接受《联合早报》电访时说：“得知怀孕的时候心情有点复杂，因为当时的时间点有些奇怪。”

林慧玲的父亲今年5月离世，而她得知自己怀孕的时间点便是在父亲刚离开的时候。“当我看到验孕棒是两条线时，觉得有点不可思议。我一直希望自己可以尽快组建完整的家庭，但没想到会在那个时间点。当时爸爸刚离开，所以我还陷在悲伤的情绪中，虽然梦想成真了，但那一刻真的是开心不起来。反而是安慰吧，觉得这个是爸爸给我的一个礼物。”

林慧玲说，爸爸这几年都处于昏迷状态，但家人们都会和他分享生活中发生的大小事，“我相信他知道（我怀孕），我也非常坚信，他是全世界第一位知道我怀孕了的人。”

在确认自己怀孕后，林慧玲第一通拨通的电话竟不是老公Matthew Webster（韦伯斯特），“我也不知道为什么，就很自然先打了电话给我的妹妹，跟她分享这个好消息，然后第二位才是我的先生。”林慧玲透露，当时她住在妈妈家，老公得知消息后赶过来找她。被记者问到当时是否犹如偶像剧般的场景？林慧玲笑说：“完全不像，因为我们俩都穿着居家服，但情感方面有像，特别地感人。”

有借口不运动 妈妈帮她解馋

林慧玲说自己目前身体状况还不错，也没有严重的孕吐，只是开始会有一点背痛。医生建议她怀孕前四个月不要运动，连散步都避免，“但医生前两个星期说我可以开始做一些轻度的运动了，我的背痛也稍微有所改善。”

被问及之前四个月不能运动的心情如何？林慧玲笑答：“太爽了！终于有借口好好吃，然后睡觉。我没有去想那么多，觉得宝宝的健康最重要，所以医生说什么我就乖乖听话。”

至于林慧玲是否也使用“孕妇特权”，让老公帮忙跑腿买宵夜解馋？她说老公很幸运，“我从来没有叫他半夜帮我买东西吃，但我妈妈就比较辛苦。我想吃什么的时候都会打给我妈，譬如最近特别想吃马来面汤（mee soto），她就真的煮了一大锅，好幸福。”

关于宝宝的性别，林慧玲说夫妻俩都还没打开那个（揭露宝宝性别的）信封，“我们打算10月底搬进新家时，开一个小型的宝宝性别派对，跟家人一起揭晓。”

入围亚洲内容大奖 下个月忙《陪月》宣传



林慧玲和许美珍合作电影《陪月》（左图），许美珍在IG限时动态恭喜林慧玲怀孕。（嘉华院线、截自许美珍IG）

林慧玲在电影《陪月》中饰演新手妈妈，搬进一栋梦寐以求的豪宅坐月。戏外，她也即将经历坐月子的过程。同片主演许美珍得知林慧玲怀孕的消息，在社媒上逗趣地祝贺她说：“你拍摄时吃了很多陪月餐，所以‘一击即中’！”

对此，林慧玲再次感叹时间点的奇妙，“其实《陪月》因为疫情，延了两年。所以我觉得人生太美妙了，一切安排得刚刚好。”她透露，接下来的工作行程并没有因怀孕而受影响，“还有很多活动，下个月会开始忙《陪月》的宣传。”

釜山影展亚洲市场展单元的“亚洲内容奖及全球串流平台奖”9月12日线上公布入围名单，林慧玲以英语剧“Third Rail”入围最佳女演员奖，与她竞争同奖项的还包括韩剧《黑暗荣耀》的宋慧乔、马来西亚中文剧《患者》的陈子颖、美剧《特别行动：母狮》的Zoe Saldana及印度剧“Scoop”的Karishma Tanna。